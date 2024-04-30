社子島開發協調會 爆推擠衝突

社子島開發進度，目前待內政部審議核定區段徵收範圍，民眾黨立委黃珊珊昨與民進黨立委王世堅舉行協調會，遭社子島自救會成員激烈抗議，一度爆發推擠衝突。王世堅多次動怒嗆，「若不是社子島民就閉嘴滾蛋」；自救會發言人李華萍反嗆黃珊珊、王世堅，指「社子島居民不需只服務建商、財團的政客。」

蔣萬安昨天出席北市模範清潔職工選拔表揚活動，他說，社子島經歷防洪計畫、都市計畫、環境影響評估，現在已進入最後一哩路的區段徵收範圍核定，他上任後，多次跟地政局開會討論，並到社子島跟在地居民團體、甚至里長持續交換意見。

黃珊珊昨天到社子島「坤天宮」舉行社子島區段徵收審議進度協調會，社子島自救會會前1小時就到場拉起布條抗議，黃珊珊、王世堅等人到場時更被團團圍住，雙方人馬爆發激烈衝突，場面混亂。

王世堅表示，社子島民受委屈60多年，97％民意同意希望盡快開發，不僅還居民公道，更可以帶動大社子、葫蘆谷地區開發，卻有極少數人藉莫名其妙的理由反對開發，完全不具正當性，這些抗議民眾都不是社子島民，痛批若有意見可以理性協商，不是在這邊叫囂，「如果不是當事人就閉嘴。」

社子島自救會發言人李華萍反擊，根據市府區段徵收意願調查，僅3.66％社子島居民贊成開發，並沒有如王世堅所說「9成以上同意」。李指出，立委無視居民強烈反對全區區段徵收民意，毫不掩飾要求政府加速把社子島居民輾過去。

原訂下午1時30分開始協調會，因居民不斷抗議，最終協調會改成不公開，黃珊珊會後表示，「民眾有不同意見，很正常，但還是要做該做的事」。

蔣萬安說，他去年底跟內政部長林右昌討論社子島發展，交換對剔除區段徵收範圍意見，市府也調整剔除原則。地政局長陳信良說，開發是在地民眾期待，內政部上周已有發函，希望社子島內社宅、交通、聚落保存、財務計畫等再補充資料，預計一、兩周內將補充資料提交。

對於黃珊珊到社子島開協調會，是否布局2026選戰?蔣說，市政推動不分顏色，很高興中央民代能共同跟台北市政府一起努力，將社子島發展持續往前推進。另有綠營人士點名王世堅代表民進黨參選2026台北市長？不過王表示，參選市長不在他的生涯規畫內。