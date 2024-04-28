快訊

陸客放行露曙光 觀光業者籲政府「接球」：快解除禁團令

生酮飲食治失智？研究曝可改善精神疾病 但非一體適用

日圓貶值牽動匯率戰 謝金河：密切關注股市恐受波及

台中敬老卡約半數經費搭小黃 去年418萬人次高達3億

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府統計，愛心敬老卡使用者，去年搭計程車共418萬人次。圖／交通局提供
台中市政府統計，愛心敬老卡使用者，去年搭計程車共418萬人次。圖／交通局提供

台灣就將進入超高齡社會，台中市「敬老愛心卡」發卡62萬張，2021年計程車費每趟提高補助到85元後，使用人次增加65%，交通局統計去年達418萬人次，支出3億。議員黃馨慧則建議，市府可增加卡片服務範圍量能，減少交通項目支出。

台中市敬老愛心卡，每月補助1000點以搭乘公共運輸使用率最高。交通局表示，目前有10家計程車派遣車隊、超過4800輛計程車加入敬老愛心卡服務。

2021年，議員強烈建議計程車補助，每趟次從50元提高到起跳價85元，搭乘人次由年253萬人次增加至去年418萬人次，增加65%，統計今年1月搭乘計程車的補助人次超過36萬人次。

交通局也請各車隊協助讓未加入計程車派遣車隊的小黃駕駛，透過租用敬老愛心卡刷卡設備扣點的方式，提供長者及身心障礙者外出需求。

市議員黃馨慧表示，預估2025年邁入超高齡社會，為迎接超高齡社會來臨，政府相關政策宜提早精進、轉型早作因應，別讓長輩福利因財政問題而縮水。

台中市敬老愛心卡經費，2019年編列2.8億，當年決算超支到5.4億；2021年開始，市府連續四年編列7.6億元，決算支出從4.8億到逾7億元，其中交通支出占比超過五成。

黃馨慧指出，敬老愛心卡可增加服務範圍量能，合約計程車4800台，發卡數62萬餘張，平均一輛計程車要服務近130人，尖峰時間叫車不易。為鼓勵更多運輸業者服務高齡，應增加合理誘因。

黃馨慧認為應擴大敬老卡服務量能，目前敬老卡合約醫院診所348間，全台中市登記醫院診所共3569間，合約診所僅僅一成。敬老愛心卡增加合約診所數量，好處可分流區域醫院看診量、就近看診，降低長輩因看診奔波的不舒適感，一舉數得。

市府指出，敬老愛心卡服務屬於主計總處預警項目，新增或調整服務範圍，將扣減中央補助款，市府相關單位兼顧使用者便利、衡量財政，希望達到雙贏。

台中市 愛心 計程車

延伸閱讀

44年陳年號誌仍在用 高雄半數紅綠燈使用超過10年…交通局回應

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲真有其指標？專家曝8點原因：無人計程車

T台主播半夜回電視台報地震 計程車上摸黑化妝

申請都更要回饋遭批？中市府：衝擊環境及漲價歸公

相關新聞

彰化縣稽查食材2件不合格 分別芥藍及青蔥農藥殘留

最近食安問題連環爆，彰化縣衛生局近日針對縣內機關團膳及餐飲業食材稽查，抽驗生鮮蔬果、畜禽肉產品、蛋品、醃漬蔬菜、調味醬等...

台中敬老卡約半數經費搭小黃 去年418萬人次高達3億

台灣就將進入超高齡社會，台中市「敬老愛心卡」發卡62萬張，2021年計程車費每趟提高補助到85元後，使用人次增加65%，...

中橫便道終於搶通 公路局：如無再次崩坍 中午班次開放

0403花蓮地震後餘震不斷，且鋒面帶來間歇雨勢侵襲中橫便道，造成多處土石崩坍。公路局中區養護工程分局谷關工務段表示，已於...

掉水泥塊 南投市風雨球場封閉

南投市公所去年爭取撥用國道三號包尾段高架道路下方空間，打造風雨球場，今年3月才落成啟用；受花蓮地震和餘震影響，高架橋伸縮...

台中山海環線拆3線送審 爭取提高補助

台中山海環線可行性評估送審10年，中市府日前依中央建議，將計畫拆分成3項子計畫送審，包含山線高架延伸案、海線雙軌高架化與...

廣角鏡／田尾賞花

彰化百花齊放，田尾鄉知名景點「董家花田」種植千日紅、鼠尾草、馬纓丹、向日葵、海棠、矮牽牛及康乃馨開放參觀，民眾攜家帶眷前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。