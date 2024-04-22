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世界地球日與北市動物園簽署計畫 福容飯店認養無尾熊「芙蓉」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
4月22日世界地球日，在台北市政府觀光傳播局局長王秋冬的見證下，動物園與福容簽署認養計畫，認養園內無尾熊「芙蓉」投入無尾熊保育行列。圖／動物園提供
4月22日世界地球日，在台北市政府觀光傳播局局長王秋冬的見證下，動物園與福容簽署認養計畫，認養園內無尾熊「芙蓉」投入無尾熊保育行列。圖／動物園提供

今天是世界地球日，麗寶集團福容大飯店連鎖事業透過福容台北二館與無尾熊「芙蓉」結緣，加入北市動物園動物認養計畫，雙方今天簽約希望透過支持無尾熊域外保種工作，推廣無尾熊及瀕危物種保育教育，提升民眾對野生動物保育的關注，更推出優惠活動及商品歡迎民眾購買，營收部分將捐入動物認養專戶用以實際支持保育工作。

園長諶亦聰表示，全球氣候變遷導致區域性的極端天氣，澳洲近年正處於聖嬰氣候模式，早春破紀錄的乾旱、高溫，乾燥炎熱的天氣讓澳洲多數地區面臨森林大火的高風險，2019到2020年的「黑色夏季」超過6萬隻無尾熊受傷、死亡並失去原棲地，讓野生無尾熊族群面臨嚴重的生存壓力。

福容大飯店今天與動物園簽訂認養條約，從認養園內無尾熊「芙蓉」投入無尾熊保育行列。園方說，芙蓉的父母皆來自澳洲，從族群管理的角度來看，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助。

福容台北二館也特地打造無尾熊主題房並製作周邊商品，營運所得將部分提撥捐入動物認養專戶用以實際支持保育工作。同時攜手三貓（貓空、貓纜、大貓熊）加上鄰近深坑地區，邀請旅客來「玩三貓、住福容、遊深坑」參與地區觀光發展與產業共榮。福容大飯店也呼應今年地球日主題「地球與塑膠」，於全連鎖投入成本增設飲水機，陸續減少提供塑膠瓶裝水，正視減塑議題。

為讓民眾進一步認識無尾熊「芙蓉」，動物園即日起至8月31日只要到動物園無尾熊館參加「尋找芙蓉」活動，與公仔拍照，上傳至「福容大飯店」臉書指定貼文，即可參加「周周抽獎品，月月送住宿」活動， 獎項包含2福隆沙雕藝術季貴賓券、福容住宿券等。

無尾熊「芙蓉」的父母均來自澳洲，從族群管理的角度來看，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助。圖／動物園提供
無尾熊「芙蓉」的父母均來自澳洲，從族群管理的角度來看，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助。圖／動物園提供

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