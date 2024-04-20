北市紅線暴增50公里「苛政蔣隨」？ 蔣萬安：已236處紅線改黃線
台北市前市長柯文哲任內8年畫300多公里紅線，造成駕駛屢屢被檢舉開單、記點，引發民怨，台北市長蔣萬安上任將部分路段紅線改畫黃線，但被議員批「交通局打臉蔣萬安」，北市去年紅線暴增50公里，質疑「苛政蔣隨？」蔣萬安下午受訪指出，去年針對台北市236處主要路段的地點，將紅線改成黃線。
蔣萬安表示，其實在去年針對很多消防通道，為了要加強辨識畫上紅線，去年也針對台北市有236處主要路段的地點，將紅線改成黃線，是做一些彈性的處理，最重要的就是希望能夠給予民眾、用路人安全，還有駕駛人的便利性。
另外，北市交工處長劉瑞麟也指出，去年會增加原因，主要是檢討「行人地獄」議題，增加了標線型人行道，去年畫了114條，外面會畫紅線；其實畫紅線平均質，一年平均增加40至50公里，加上畫紅線有時是民眾、里長建議，這個數據並沒有背離平均值太多，交通局並沒有特別去增畫紅線。
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