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使用率成長6成 北流預算自籌率 明年拚5成

聯合報／ 記者邱書昱楊正海／台北報導

台北流行音樂中心昨慶祝掛牌4周年，外界關注預算自籌率，執行長梁序倫表示，去年超過47萬人次造訪，創造出6億產值，自籌率今年達46%，預計明年達5成，屆時補助部分也能從1.8億元降至1.7億元，最大的任務仍是推動、扶植台灣流行音樂。

昨天4周年的記者會上，董事長黃韻玲及梁序倫等人切大型生日蛋糕慶生，黃韻玲說，期許北流打造為台灣流行音樂產業重要的國際交流平台，經營團隊以「園區經營」、「產業扶植」、「人才培育」、「國際交流」4大任務為工作主軸。

梁序倫說，2023年北流的人流與經營逐漸步上軌道，文化館常設展觀展人數成長近7成，表演廳全年度觀眾人次達24萬人次，使用率較前年成長6成，去年的檔期為76檔，今年估計會達到82檔。今年Live A、Live B場館於8月營運，能容納1600人和800人，以一周2場推算，會增加6千人次造訪。

北流同時也扶植培育人才，與國教署合作流行音樂種子教師培訓課程，3年來累積超過1200名教師及學員受惠。

梁序倫說， 2023年陸續啟動國際交流，包括「國際音樂人交換計畫」，以及邀新加坡、馬來西亞、日韓等地音樂製作人及場館主理人分享國際趨勢的「台北音樂不斷電國際論壇」，今年首度將「唱我們的歌、流行音樂故事展」移展至美國西雅圖華盛頓大學。

至於北流1.9億元追加預算案，監察院前天糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。台北市長蔣萬安昨指出，北市其實3月26日才再發文給文化部，希望針對北流面對面溝通，北流爭議款是在柯前市府時期，但他上任後就面對、解決問題。

台北流行音樂中心 馬來西亞

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