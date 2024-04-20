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YouBike 2.0E騎上人行道 雙北不同調

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

雙北YouBike 2.0E電輔車將在今年11月上路，議員柳采葳指出，因最高時速可達25公里，未來新北市禁騎人行道或人車共道的自行車道，台北市卻可行駛，限速相同，但路權範圍竟不同，希望雙北市能統一規定，避免民眾騎在台北合法，騎到新北卻不小心違法挨罰。台北市長蔣萬安昨承諾會持續跨縣市溝通。

YouBike 2.0E六都只剩雙北還沒上路，電輔車要價6萬元，費率每半小時20元，2小時後就採每半小時40元，北市今年將引進1000輛電輔車，115年會到4500輛，目前已有民眾從桃園騎來台北市。

柳采葳說，實際測試YouBike 2.0E，從0公里加速到25公里，只要短短15秒，如果騎在人車共道的行人道上，恐怕會威脅行人的安全，未來新北市禁止騎在人行道、人車共道，違者依道路交通管理處罰條例處罰300元至1200元；台北市則規定可以行駛在設置有「人車共道標誌牌面之人行道」及「自行車專用道」，桃園市暫未規範。

柳采葳指出，交通局統計，2023年電動自行車事故數228件，創近10年新高，而2023年微型電動二輪車駛事故數233件，只比電動輔助自行車多5件，可見電動輔助自行車也很危險，雙北交通局應統一上路規範。

北市交通局長謝銘鴻指出，YouBike2.0E容易加速，人車共道時有人騎不快，騎在車道上可以，所以原本是容許在人車共道騎乘。他可以理解跨3縣市民眾可能無所適從，未來縣市會以安全為指標討論。

人行道 電動自行車

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