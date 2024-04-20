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兒童新樂園爆食安 憂寶林案重演

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

北捷運公司營運管理的兒童新樂園今年第一季吸引超過54萬人次入園，但美食街店家日前爆發「蔬菜發黑事件」，園區巡查稱正常，衛生局發現5項缺失後，其他店家仍然有凌亂、不戴口罩等問題，議員憂心寶林茶室案重演。北捷回應，已要求廠商5月15日前提出整體改善計畫，也會派秘密客稽查。

議員林延鳳昨在議會交通部門質詢表示，兒童新樂園近5年湧來網友灌爆Google商家評論，最低僅1顆星，如扁食有蟲、飯沒熟、餐墊紙發霉、麵有消毒水味、湯餿掉、雞腿都是血水、餐點難吃到嚇人等語，北捷5年來針對投訴衛生缺失僅開罰4次、各3千元。

林延鳳說，美食街店家「呀咪食堂」日前蔬菜發黑事件，兒樂4月12日稱廠商每周自主檢查，經現場查核一切正常、已加強監督，卻被隔天稽查的衛生局發現廢棄蔬菜放在冰箱、容器不潔等5項衛生缺失。

林延鳳也說，衛生局要求呀咪食堂4月16日限期改善，前天下午稽查合格，但她團隊當天直擊，發現多家廠商的廚房內凌亂、內場人員沒戴口罩等狀況，衛生局稽查標準不夠嚴謹，根本沒有記住寶林案教訓，「難道要有人食物中毒送醫，才要去複查？」

北捷總經理黃清信回應，提供良好餐食是責任，承認還有改進的空間，將派秘密客了解餐品，也強調重視旅客的意見，如果做不好要改進，廠商服務品質有問題要加強輔導，若未改善將視情況處罰或解約；會建立三級管控機制，除了業者自主管理，業務單位和公司公安部門也會分別稽查，累犯會要求停業，不歡迎如此水準的廠商。

北捷補充，已經要求廠商於5月15日前，限期提出整體改善計畫，包含美食街、環境衛生、製程品質、人員衛生、倉儲管理及餐點內容等，另已檢討自主管理制度，將建立評鑑機制精進改善服務品質。未來如果發現任何違反食安規定，將從嚴辦理。

衛生局副局長李碧慧表示，限期業者改善，但是不會事先告知複查的時間，而是不定期前往稽查改善狀況，前天複查呀咪食堂確實已經改善。至於美食街其他廠商疑有衛生缺失，也將加強稽查。

北捷 美食 衛生局

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