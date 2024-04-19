快訊

貴！私立大學套房宿舍一學期要9萬元 收費直逼校外租屋

市場暫押以伊衝突可控！道瓊早盤漲200點 台積電ADR再跌2％恐連六黑

新北環狀線檢修鋼箱梁 中和區板南路段4月21日交管

中央社／ 新北19日電

花蓮外海3日強震，造成捷運環狀線板新站至中原站間鋼箱梁局部錯位、軌道變形。新北捷運局今晚表示，21日上午起展開檢修工程，中和區板南路段將實施交通管制，公車配合改道。

新北捷運環狀線受到0403花蓮強震影響，部分路段鋼箱梁局部錯位，捷運局官員今天晚間回應中央社記者詢問表示，現場損害已初步盤點完成，為進一步檢視鋼箱梁狀況，將於21日上午8時至深夜12時檢修。

這名官員指出，捷運局已委託第三方公正鑑定審查單位，並已邀集專家學者現場勘查、審查復原方案，接續再據以施作。

至於實施交維管制計畫，這名捷運局官員表示，暫時封閉中和區板南路（中正路口至橋和路口）往新店方向的車道，現場將依施作位置，隨時移動調整封閉路段。

新北市交通局指出，因應捷運局檢修鋼梁，市區公車「藍18」與「982」及「捷運板橋站－中和站」環狀線接駁公車將配合改道行駛，且部分站位不停靠。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，受影響公車路線，不停靠站位分別是捷運中原站、微星科技站、板南路口站等。提醒當天欲搭車民眾，請改至板南路與中正路口的「中和第二戶政」站候車，或依停用站牌上的公告資訊，前往臨時站位候車。

另外，交通局也以新聞稿指出，受到花蓮強震影響，造成捷運環狀線板橋、中和區間停駛，經交通局緊急協助新北捷運公司調派公車闢駛免費接駁車，載客接駁輸運已非常穩定，自3日至18日已接駁載送逾6萬8000人次。因此，20日起，接駁車路線服務、車輛調派等，改由新北捷運公司接續管理。

捷運環狀線 花蓮強震

延伸閱讀

總統府前賽車活動20日登場 凱道周邊晚間起交管

中市144萬張閒置花博卡去年4月開放申領 一年申辦1.5萬張

台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

腸病毒4月底進入流行期 新北衛生局示警：中和區高風險

相關新聞

北市河堤外車禍「無法可管」？議員曝數字：5年破千件

台北市河堤外步道是民眾跑步、騎單車的首選，還被跑友列出10條水岸練跑的路線。市議員李明賢發現，台北市河堤外步道從108年...

淡水河驚見死魚原因曝光 北市環局今撿超過500公斤

北市忠孝大橋至中山高速公路附近的淡水河面今天出現死魚，北市府跨局處通力合作，水利處在河面打撈，環保局動員沿岸清潔隊撿拾岸...

總統府前賽車活動20日登場 凱道周邊晚間起交管

台北市警方表示，因應台北國際金卡納大獎賽車活動自20日起一連2天將在總統府前道路舉辦，北市凱達格蘭大道、懷寧街等路段將從...

北流1.9億追加案監察院糾正北市府 蔣萬安：會趕快解決

台北流行音樂中心的1.9億元追加預算案，監察院昨天糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。對此，台北市長蔣萬安下午出席松...

淡水河飄大量魚屍 目擊民眾：昨才下雨應有人偷排毒污

台北市中興橋至忠孝橋段今午有民眾目擊淡水河面上漂流大量魚屍，由於昨午曾降雨，懷疑非氣候因素造成，而是有人排污導致大量魚隻...

名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北

台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。