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瑞芳國小小勇士路跑啟動 親子同樂挑戰自我

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳國小進行全校性的小勇士路跑活動，首次開放讓學生家長一起陪跑，創造親子間共同的運動回憶。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳國小進行全校性的小勇士路跑活動，首次開放讓學生家長一起陪跑，創造親子間共同的運動回憶。圖／觀天下有線電視提供

為了培育學生運動知能，激發學生運動動機與興趣，養成規律運動習慣，今(19)日瑞芳國小進行全校性的小勇士路跑活動，分為低中高年級組出發，更首次開放讓學生家長一起陪跑，創造親子間共同的運動回憶。

瑞芳國小小勇士路跑活動，分三個時段開跑，首先由低年級三公里組從學校操場出發，一路沿著基隆河左岸步道跑步，中年級和高年級則是挑戰五公里和七公里，除了揮汗享受跑步，過程中還能盡覽基隆河的風光。

今天的路跑活動，包括市議員林裔綺，瑞芳區區長楊勝閔都到場給予加油打氣，中途還設有補給站，補給站由傑魚里辦公處，瑞芳左岸櫻花步道推廣協會，瑞芳獅子會共同熱情贊助，有運動飲料，麵包，小零食，讓跑者可以充分補充，繼續向終點邁進。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，今年的小勇士路跑活動，也充分展現目前中央推廣的SH150方案，還有新北市健康促進活動，透過孩子運動習慣的養成，然後讓孩子有自我挑戰的機會，我們希望每一個孩子依照自己的能力去完成這一次的挑戰，家長也共同參與路跑活動，和自己的小寶貝共同創造一個美好的回憶。

市議員林裔綺表示，今天天氣舒適宜人，瑞芳國小就位在基隆河畔旁，舉辦路跑活動是再適合不過，尤其基隆河左岸步道這幾年規劃得宜，全長近五公里非常適合大小朋友一起來運動，今天看到親師生共千人一起路跑，挑戰自我，感謝校方非常用心舉辦如此有意義的活動。

瑞芳 親子 路跑 運動

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