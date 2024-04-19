北流1.9億追加案監察院糾正北市府 蔣萬安：會趕快解決

台北流行音樂中心的1.9億元追加預算案，監察院昨天糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。對此，台北市長蔣萬安下午出席松山區里長座談會受訪指出，北市其實3月26日才再發文給文化部，希望針對北流的事面對面溝通，市府會持續溝通，把事情做圓滿解決。

蔣萬安指出，北流爭議款是在柯前市府時，當時跟廠商之間的工程爭議款項，之後透過具有法律約束力的調解，確定市府必須要支付這筆款項，當時市府並沒有支付，發文文化部，中間有一段時間，他上任之後就面對問題解決問題。