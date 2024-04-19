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北流1.9億追加案監察院糾正北市府 蔣萬安：會趕快解決

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午出席松山區里長座談會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午出席松山區里長座談會受訪。記者楊正海／攝影

台北流行音樂中心的1.9億元追加預算案，監察院昨天糾正文化部和台北市政府「均有嚴重怠失」。對此，台北市長蔣萬安下午出席松山區里長座談會受訪指出，北市其實3月26日才再發文給文化部，希望針對北流的事面對面溝通，市府會持續溝通，把事情做圓滿解決。

蔣萬安指出，北流爭議款是在柯前市府時，當時跟廠商之間的工程爭議款項，之後透過具有法律約束力的調解，確定市府必須要支付這筆款項，當時市府並沒有支付，發文文化部，中間有一段時間，他上任之後就面對問題解決問題。

蔣萬安說，第一，他趕快跟廠商聯繫，避免每個月要再支付80萬的利息，廠商也同意；第二，市府趕快用墊付款的方式來支付，也得到市議會同意；第三，市府也趕快跟文化部爭取，讓北流場館能夠無償撥用給台北市政府，也得到文化部同意，就是趕快把這個問題解決。

台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照
台北流行音樂中心。圖／聯合報系資料照

台北流行音樂中心 文化部 監察院 蔣萬安

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