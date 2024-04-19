新北青年創生論壇 8所高中展現在地特色研究成果

地方創生推動已第5年，新北市教育局舉辦2024青年創生論壇，由新北市8所高中學生分享對在地的關懷與實踐經驗，另有地方創生團隊與學校合作，設計相關體驗活動，展現在地特色成果。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶在致詞時提到，她鼓勵學子多關注在地大小事，從中汲取創意與靈感，共同為地方發展投入心力。

8所學校也輪流分享實踐經驗，例如中和高中與國立台灣圖書館探索中和地區移民文化，河川水圳與建築廟宇的故事，展現擺接風華；樹林高中運用網路科技、手作實驗及地理資訊，發展實境解謎活動，展現山佳地區自然與人文風貌；板橋高中以文化和創意回應環境永續，從閱讀文獻、理解需求、設計思考出發，建構一個具有社會責任的文創商品綠色行銷行動。

論壇的另一亮點，是邀請創生團隊分享與學校教育合作的成果。如天芳茶行的返鄉青農黃耀寬，持續與北大高中合作，共同發展茶鄉走讀小旅行，結合採、製品茶等豐富的五感體驗活動。

注腳雙溪團隊長期與雙溪高中合作，指導老師簡淑慧也帶領學生共同推動土地公文化地景研究計畫；蘆荻社大與三民高中發展系列認識在地課程，並規畫主題策展相關活動。團隊也設置攤位，讓參與論壇師生可以透過闖關體驗活動，感受新北在地的獨特魅力。