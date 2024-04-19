快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

新北青年創生論壇 8所高中展現在地特色研究成果

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
地方創生推動已第5年，新北市教育局舉辦2024青年創生論壇，由新北市8所高中學生分享對在地的關懷與實踐經驗。圖／新北市教育局提供
地方創生推動已第5年，新北市教育局舉辦2024青年創生論壇，由新北市8所高中學生分享對在地的關懷與實踐經驗。圖／新北市教育局提供

地方創生推動已第5年，新北市教育局舉辦2024青年創生論壇，由新北市8所高中學生分享對在地的關懷與實踐經驗，另有地方創生團隊與學校合作，設計相關體驗活動，展現在地特色成果。

台灣地方創生基金會董事長陳美伶在致詞時提到，她鼓勵學子多關注在地大小事，從中汲取創意與靈感，共同為地方發展投入心力。

8所學校也輪流分享實踐經驗，例如中和高中與國立台灣圖書館探索中和地區移民文化，河川水圳與建築廟宇的故事，展現擺接風華；樹林高中運用網路科技、手作實驗及地理資訊，發展實境解謎活動，展現山佳地區自然與人文風貌；板橋高中以文化和創意回應環境永續，從閱讀文獻、理解需求、設計思考出發，建構一個具有社會責任的文創商品綠色行銷行動。

論壇的另一亮點，是邀請創生團隊分享與學校教育合作的成果。如天芳茶行的返鄉青農黃耀寬，持續與北大高中合作，共同發展茶鄉走讀小旅行，結合採、製品茶等豐富的五感體驗活動。

注腳雙溪團隊長期與雙溪高中合作，指導老師簡淑慧也帶領學生共同推動土地公文化地景研究計畫；蘆荻社大與三民高中發展系列認識在地課程，並規畫主題策展相關活動。團隊也設置攤位，讓參與論壇師生可以透過闖關體驗活動，感受新北在地的獨特魅力。

教育局表示，地方創生的理念與108課綱相符，都是從生活情境出發，培養環境覺察、創意發想、問題解決與行動實踐的理念，透過高中生彼此分享與交流，不僅讓地方創生向下扎根，更能展現學生關懷社會，勇於嘗試的創業家精神。

天芳茶行的返鄉青農黃耀寬，持續與北大高中合作，共同發展茶鄉走讀小旅行，結合採、製品茶等豐富的五感體驗活動。圖／新北市教育局提供
天芳茶行的返鄉青農黃耀寬，持續與北大高中合作，共同發展茶鄉走讀小旅行，結合採、製品茶等豐富的五感體驗活動。圖／新北市教育局提供

新北

延伸閱讀

士院法官白花運動 新北院檢雙長同表永留人心

土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

基隆、新北交界改裝排氣管再「炸」 寧靜專案加強取締

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

相關新聞

名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北

台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神...

土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

內政部選定新北市土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社宅，預計可提供約358戶，新北市府配合辦理都市計畫個...

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，...

大巨蛋演唱會 符合自治條例就可辦

各界期待台北大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川昨指出，辦演唱會是屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自...

申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

新北市許多民間單位過往經常在各地方舉行民間或民俗等團體活動，如需使用公共空間、大型集會需事前向新北市府申請許可，但已辦理...

北市東區722戶停電 台電：10點44分全數復電「原因曝光」

台北市東區昨天晚間9點44分突然發生停電，約有722戶受到影響，相關單位派員搶修，已於晚間10點44分全數復電。台電北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。