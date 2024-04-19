快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市北門。圖／台北市文化局提供
台北市北門。圖／台北市文化局提供

台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神秘的北門二樓。文化局表示，今天開放線上報名，每趟8人、導覽20分鐘，名額有限，額滿為止。

文化局文化建設科長賴郁雯表示，北門城樓將於6月啟動修復工程至明年底，因此趁著空檔，在城門兩側，搭建仿蓋時城牆的鷹架設施，讓民眾登城體驗，透過「台北城市」及「北門記憶」微型展，帶大家沈浸式體驗台北的過去、現在、未來。

她說，由於北門沒有樓梯，才會透過鷹架搭設方式登城，每趟約8位民眾參觀，20分鐘導覽介紹，同時，北門內也會有相關保護措施，只要登城樓就能拿到證書，還有專圖明信片能蓋印帶回家。

賴郁雯也說，這次登城門活動相當難得，像是南門、東門位於圓環周遭，難以像北門般搭建鷹架，邀請民眾到官網報名前來參觀。

此外，文化局說，建城140周年系列活動會以「光映北門夜」光雕秀為首，光雕秀於4月28日至5月3日晚上7時至9時30分於北門廣場演出，為接下來的音樂藝術季、台北漫畫城市、台北學、古蹟日、電影中的台北、台北時裝周等主題活動拉開序幕，串連起整年的周年活動。

從台北市北門二樓看往忠孝西路視野。圖／台北市文化局提供
從台北市北門二樓看往忠孝西路視野。圖／台北市文化局提供
從北門二樓看往博愛路及延平南路交叉口視野。圖／台北市文化局提供
從北門二樓看往博愛路及延平南路交叉口視野。圖／台北市文化局提供

北門 文化局

延伸閱讀

新竹縣總圖書館明年開館！ 將展開為期1年室內裝潢

南市北門豬母娘娘姻緣牽線 免費報名中還可抽金飾

國境之南超Chill「南國生活節」 25日起4天恆春北門熱力登場

板橋襲警者是通緝犯！警胸口30公分刀傷幸無生命危險

相關新聞

名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北

台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神...

土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

內政部選定新北市土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社宅，預計可提供約358戶，新北市府配合辦理都市計畫個...

三鶯線進度74.15% 新北花3880萬蓋「捷運工程公園」

捷運三鶯線工程進度截至3月底已74.15%，共設置12站，預計2025年完工。其中LB10國華站因周邊為眾多住宅區人口，...

大巨蛋演唱會 符合自治條例就可辦

各界期待台北大巨蛋何時能辦演唱會，北市副市長李四川昨指出，辦演唱會是屬於臨時大型活動，只要符合北市大型群聚活動安全管理自...

申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

新北市許多民間單位過往經常在各地方舉行民間或民俗等團體活動，如需使用公共空間、大型集會需事前向新北市府申請許可，但已辦理...

北市東區722戶停電 台電：10點44分全數復電「原因曝光」

台北市東區昨天晚間9點44分突然發生停電，約有722戶受到影響，相關單位派員搶修，已於晚間10點44分全數復電。台電北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。