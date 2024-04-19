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名額有限！慶台北建城140年 首次開放登北門看台北
台北市文化局舉辦「台北建城140周年」系列活動，其中備受注目的「北門登城樓」活動，將於5月23日到29日，首度開放登上神秘的北門二樓。文化局表示，今天開放線上報名，每趟8人、導覽20分鐘，名額有限，額滿為止。
文化局文化建設科長賴郁雯表示，北門城樓將於6月啟動修復工程至明年底，因此趁著空檔，在城門兩側，搭建仿蓋時城牆的鷹架設施，讓民眾登城體驗，透過「台北城市」及「北門記憶」微型展，帶大家沈浸式體驗台北的過去、現在、未來。
她說，由於北門沒有樓梯，才會透過鷹架搭設方式登城，每趟約8位民眾參觀，20分鐘導覽介紹，同時，北門內也會有相關保護措施，只要登城樓就能拿到證書，還有專圖明信片能蓋印帶回家。
賴郁雯也說，這次登城門活動相當難得，像是南門、東門位於圓環周遭，難以像北門般搭建鷹架，邀請民眾到官網報名前來參觀。
此外，文化局說，建城140周年系列活動會以「光映北門夜」光雕秀為首，光雕秀於4月28日至5月3日晚上7時至9時30分於北門廣場演出，為接下來的音樂藝術季、台北漫畫城市、台北學、古蹟日、電影中的台北、台北時裝周等主題活動拉開序幕，串連起整年的周年活動。
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