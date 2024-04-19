土城清水段社宅新北審議通過 民代盼放寬震災戶申請資格

內政部選定新北市土城區國防部新北市後備指揮部部分基地及周邊土地興辦社宅，預計可提供約358戶，新北市府配合辦理都市計畫個案變更審議作業，都市計畫委員會今天審議通過，後續提送內政部續議。民代表示，土城許多民眾因地震導致房屋被貼黃單無法居住，希望政府放寬類似受災戶申請條件。

本案基地位於仁愛路及明德路一段交叉路口，面積約0.82公頃，共提供1房型約215戶，2房型及3房型分別約107戶及36戶，共358戶，皆為公有土地。基地東側為清水高中，且為未來捷運新北樹林線LG10站服務可及範圍內，周邊還有大清水運動公園、青山公園等公共設施。

新北市議員江怡臻表示，基地緊臨既有鄰房住宅區，車道及出入人行動線相對狹窄，建議後續申請都設審議時，應妥善留設退縮空間，並舉辦地方說明會聽取民意，也希望提供公益設施回饋地方；並呼籲國家住都中心未來施工時要避免損鄰事件發生。

議員彭一書說，該案的地理位置優越，交通便利、周邊設施完善且鄰近公園生活機能佳，希望持續增加社宅供應量，另外，0403大地震受災戶名下有房子卻被貼黃單無法居住，希望能對上述受災戶放寬承租社宅資格。

新北市城鄉局長黃國峰表示，此案都計變更後興建社宅，整體土城區社宅戶數預計達6705戶，基地未來規畫設計會考量在地需求，設置日照、托嬰等多元化公益設施。