申辦民間活動新北要擬防恐計畫 民怒變相限制民眾權力

新北市許多民間單位過往經常在各地方舉行民間或民俗等團體活動，如需使用公共空間、大型集會需事前向新北市府申請許可，但已辦理多年民間團體今年送審卻遭退件表示今年需提出防恐計畫，民眾不滿向議員鄭宇恩陳情，民間團體不如公關公司專業、無法界定何謂恐攻，批評市府變相限縮民眾權力。鄭宇恩盼市府提供更多輔導。消防局表示，主辦方評估無恐攻風險，可免訂恐攻防範計畫。

有團體向鄭宇恩陳情指出，新北市修正「新北市政府執行民間辦理大型群聚活動作業要點」後大幅增加計畫書內容，民間團體不像專業公關公司可以作業，冗雜計畫書等於變相限制民眾辦理活動權利，讓想辦理活動團體望之卻步。計畫要求許多無關活動內容，或是申請團體無力改變事務。如要求擬定恐怖攻擊計畫，根本無法界定什麼叫做恐怖攻擊，反倒讓參加民眾陷入恐慌。

該團體表示，多次辦理同樣活動，都按過往格式送件，今年卻被退件，才知計畫書有大幅修正，又須在三日內補正，措手不及；計畫書橫跨市府各局處單位，填寫時如無頭蒼蠅不知如何下手，盼市府有單一窗口可以提供輔導，讓申請單位可依市府規定辦理，不要只是收到市府冷冰冰退件公文。盼改善讓未來每場活動都能安全，團體可以順利申請。

市議員鄭宇恩表示，去年因應梨泰院踩踏事故，各地方政府包含新北在內據內政部函頒《大型群聚活動安全管理作業指引》，修正民間辦理大型群聚活動作業要點，不過新版規範相較過去增加緊急醫療救護措施、臨時哺集乳室、菸害防制等新增項目，甚至還要提出「恐怖攻擊防範計畫」，對欲舉辦大型活動的民間團體來說，都是相當大的挑戰。

鄭宇恩說，恐怖攻擊防範是民間團體從未曾遭遇狀況，民間團體自行擬定恐怕不切實際。盼市府提供民間團體更多輔導及協助，讓大型群聚活動安全管理機制得以實際落實，和民間團體共同攜手來維護民眾活動安全。

新北市消防局對此表示，內政部去年2月函頒「大型群聚活動安全管理作業指引」，為強化新北市大型群聚活動安全管理，在新北市舉辦大型活動應遵守安全管理規範，包含風險評估、防範措施及自主檢核機制等。其中有關恐怖攻擊防範部分，若主辦方評估無恐攻之風險，即可免訂定恐攻防範計畫。