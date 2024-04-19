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浮洲都計廠家待安置 業者盼就地合法

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
板橋浮洲都計目前在內政部審議，經發局前天舉辦未登記工廠專案說明會，圖為浮洲現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供
板橋浮洲都計目前在內政部審議，經發局前天舉辦未登記工廠專案說明會，圖為浮洲現況空拍圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市府推動板橋浮洲地區都市計畫，範圍內有196間廠家，未來要配合搬遷或留在產專區，經發局前天辦說明會，收到約40件申請案，不少業者希望就地合法化，盼市府給予協助。經發局表示，後續會媒合業者協助搬遷至公私有地，或是在立體化工廠提供部分廠房，提供租金優惠，作為中繼廠房，持續與廠家接觸。

說明會現場超過百位業者出席，業者表示，市府說有規畫產專區，但實際地點也沒有說清楚，希望能提前告知；也有業者認為，工廠在地經營時間久，若有產專區，希望可以就地合法化，不想搬到別的地點，盼經發局能提供協助。

市議員黃淑君表示，此次浮洲都計規畫5公頃產專區，市府希望協助業者就地安置，但是沒有調查廠家的相關需求，包含空間、人力、水電用量等，甚至可能需要水資源再利用中心等公設。但她質疑經發局調查速度落後，必須盡快加速，才能確認面積是否足夠，都市計畫還在審議中，還有機會可以修改。

黃淑君還說，因應永續發展的趨勢，現在都希望做永續產專區，經發局也必須調查工廠的供應調度需求。

經發局表示，會持續再與廠家接觸，了解相關需求，每個業者所需條件不同，也在說明會中提到，希望業者先統整廠房需要的元素，再提供給經發局，才能媒合尋找適合地點空間。意願調查表剛發出1周收到40件，如果業者還有其他需求，會再開專場說明會，專設櫃台也會繼續提供服務。

經發局指出，市府會整合公、私有地，例如林口智慧園區，三峽成福段土地，也會在立體化工業區運用業者的容積獎勵空間，提供租金補貼，讓業者作為中繼廠房，待產專區完成後，就可搬回安置。

租金補貼 都市計畫

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