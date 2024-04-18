快訊

助理胞弟連2天違規被開單…新北議員竟叫警到服務處說明 基層炸鍋

明年10月後不能用！微軟示警「2款Office軟體」終止支援

腸病毒4月底進入流行期 新北衛生局示警：中和區高風險

中央社／ 新北18日電

新北衛生局今天表示，衛福部疾管署預測4月底將進入腸病毒流行期，中和區曾出現腸病毒71型病例，已被公告為高風險區，提醒手部衛生、環境清潔及飲食安全，降低傳播風險。

衛生局下午發布新聞表示，衛生福利部疾病管制署監測資料顯示，腸病毒門急診就診人次持續攀升，顯示感染風險增加，預估4月底就會進入流行期。

疾病管制科長王美華接受中央社記者電訪表示，2月5日已在衛生局官網公告，中和區列為新北市腸病毒高風險區，主要是中和區曾有1名幼兒感染，並檢驗出腸病毒71型病例。

她說，高風險區的幼兒園、兒童及少年福利機構，及身心障礙福利機構，如有收托非住宿型6歲以下兒童者，於一星期內同一班級，或無法區分班級之同一收托單位，有含2名以上幼學童，經醫師臨床診斷為感染或疑似感染手足口症、疱疹性咽峽炎或腸病毒時，即應停止上課7天。

衛生局呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或全身肌肉突然收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速就醫治療。

衛生局說，近期餐飲、旅宿業頻傳腹瀉群聚事件，檢出病原以諾羅病毒為主。預防腸病毒、諾羅病毒等腸胃道傳染病，最有效方法為洗手，落實環境消毒，出現疑似症狀請儘速就醫，並於家中休息，阻斷疾病傳播。

新北 腸病毒 衛生局

延伸閱讀

防治腸病毒 雲林搭配互動遊戲教導洗手5步驟、5時機

腸病毒門急診續寫十年新高 四月底將進入流行期

腸病毒好發季節到 門急診就診人次創十年同期新高

腸病毒增溫！台中就診倍增 醫：嚴防「重症大魔王」

相關新聞

大巨蛋何時能辦演唱會？李四川稱符合條例即可舉辦 遠雄回應了

台北大巨蛋何時能辦演唱會，備受外界關注，包含亞洲天王周杰倫也在等。北市副市長李四川今接受廣播專訪提及，未來辦演唱會屬於臨...

金山磺溪四十號橋農田取水難 立委會勘要改善

金山區磺溪四十號橋附近農田，近兩三年發現取水變得相當困難，幾乎可以說是種植水稻或是茭白筍的水田沒辦法作，種植像是地瓜的旱田也是取水不易，為此立委廖先翔也邀集了農水署、第十河川分署等相關單位到現場會勘，要找到取水困難的原因並盡快解決問題。

金山慈護宮法律諮詢服務 文化大學進駐公益新模式

金山區金包里慈護宮創舉連連，除了賣媽祖菜、做學童課後陪伴，現在還有手沖咖啡廳跟法律諮詢服務！由文化大學法研所及律師團隊進駐慈護宮的千歲咖啡廳，舉辦「北海岸公益法律諮詢服務駐點」發表會，未來將於每個月第三週的週三下午提供免費法律諮詢，造福北海岸偏鄉民眾。

腸病毒4月底進入流行期 新北衛生局示警：中和區高風險

新北市衛生局今天表示，衛福部疾管署預測4月底將進入腸病毒流行期，中和區曾出現腸病毒71型病例，已被公告為高風險區，提醒手...

導入AI出勤更快速 汐止消防分隊廳舍改建動土

汐止消防分隊己經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，在整個拆除後，終於就要動工改建，今(18)日由新北市長侯友宜主持消防廳舍暨市民活動中心動土典禮，規劃建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，提早20秒出勤，未來全新消防隊有特搜隊進駐，救災出勤更快速。

新北消防局特搜大隊部改設汐止 經4條高速公路跨區支援

新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境，目前設在板橋的特搜大隊部也將遷到汐止，善用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。