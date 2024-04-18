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新北消防局特搜大隊部改設汐止 經4條高速公路跨區支援

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜（中）今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影

新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境，目前設在板橋的特搜大隊部也將遷到汐止，善用4條高速公路跨區支援勤務，提升救災救護效能。

新北市府在原汐止派出所、汐止消防隊土地，發包興建「特搜大隊、第6大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程」，侯友宜今和消防署、消防局、市議員和地方仕紳等代表，共同出席動土典禮，祈求施工順利，如期完工。

侯友宜說，汐止區都市化發展，人口增加，建築物興建逐漸高層化，救災救護需求增加。為了發揮更好的勤務效能，規畫在原址重建地上7層、地下2層的新廳舍，除了容納大型現代化的救災車輛外，2樓會打造體能訓練室及訓練平台。

新大樓也會建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤。另外考量高速公路交通極為便利，特搜大隊將進駐，更能發揮特搜大隊跨區支援勤務的特性，提升救災救護效能。

侯友宜說，感謝消防及義消夥伴的努力，新北市到院前心肺功能停止（OHCA）救護個案，2010年康復出院率是3.1%，到去年已提高到11.45%，成功挽救2410人的生命及家庭幸福，連續蟬聯全國OHCA康復出院數第1縣市。

消防廳舍也與汐止區市民活動中心共構，未來可作為銀髮族俱樂部，或舉辦各項活動、市民休閒遊憩及配合宣導市政，平時讓居民在生活中融入防災、減災觀念，活絡在地文化，實現樂齡生活。

侯友宜說，上任以來已完成8處消防廳舍，包含今天動土的汐止分隊，貢寮、雙溪、頂埔及莒光分隊也在興建中，並規畫泰山、淡海分隊興建案。

新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
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新北市長侯友宜今天主持消防局廳舍工程動土典禮，完工後提供同仁更舒適的備勤環境。記者邱瑞杰／攝影
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侯友宜 汐止 消防隊 高速公路

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