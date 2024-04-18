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導入AI出勤更快速 汐止消防分隊廳舍改建動土

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止消防分隊由新北市長侯友宜主持消防廳舍暨市民活動中心動土典禮，規劃建置智能值班台，未來全新消防隊有特搜隊進駐，救災出勤更快速。 圖／觀天下有線電視提供
汐止消防分隊由新北市長侯友宜主持消防廳舍暨市民活動中心動土典禮，規劃建置智能值班台，未來全新消防隊有特搜隊進駐，救災出勤更快速。 圖／觀天下有線電視提供

汐止消防分隊己經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，在整個拆除後，終於就要動工改建，今(18)日由新北市長侯友宜主持消防廳舍暨市民活動中心動土典禮，規劃建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，提早20秒出勤，未來全新消防隊有特搜隊進駐，救災出勤更快速。

新北市長侯友宜首先感謝消防及義消夥伴的努力，讓本市的OHCA康復出院率自民國99年3.1%提升到112年11.45%，到目前已經成功挽救2,410位民眾的生命及家庭幸福，並且連續蟬聯全國OHCA康復出院數第一，目標是115年的12%， 另外剛發生的0403大地震於新北市達到5強震度的重大災害，都是這群救苦救難的打火英雄盡力在維護市民安全。

原汐止分隊於民國75年興建，廳舍老舊，使用空間僅236.77坪已經無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，規劃原地重建地上7層、地下2層的新廳舍，總樓地板面積2,040坪(6,744平方公尺)，除了容納大型現代化的救災車輛外，更在2樓打造室內的體能訓練室及訓練平台，同時也規劃建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤，還有，汐止鄰近4條高速公路交通極為便利，特別規劃特搜大隊進駐，以符合特搜大隊跨區支援勤務的特性，提升救災救護效能，也提供消防同仁更舒適的備勤環境。

立法委員廖先翔表示，當大型災害發生的時候，消防救災團隊絕對是第一時間啟動救難的機制，所以，首先一定要確保消防體系的廳舍及備援中心是安全無虞的，才有更好的量能出勤，而原本的汐止消防分隊建築物非常老舊了，也有結構安全的問題，所以，新北市政府進行廳舍改建，除了加強結構安全，也加強智慧管理的部分，讓消防同仁出勤效率可以快速提升，很開心工程在今天動工，期待完成後給消防弟兄更好的備勤環境，有更充足的量能為市民服務。

新北市議員白珮茹說，今天很開心汐止消防分隊終於動土，未來不止是汐止分隊，特搜大隊也會進駐，因為，汐止得天獨厚，是一高、二高的交會點，在整個救災量能上，能給予很好的跨區支援，未來廳舍蓋好後，不止是大隊、還有汐止分隊及活動中心都在同一棟大樓，同時也導入AI系統，在出勤勤務上可以縮短20秒時間，來爭取更多的救災時機，讓OHCA的存活率更好，希望汐止救災量能的提高，可以讓汐止市民安居樂業。

侯友宜 汐止

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