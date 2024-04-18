導入AI出勤更快速 汐止消防分隊廳舍改建動土

汐止消防分隊己經快40年，建物老舊再加上是海砂屋，在整個拆除後，終於就要動工改建，今(18)日由新北市長侯友宜主持消防廳舍暨市民活動中心動土典禮，規劃建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，提早20秒出勤，未來全新消防隊有特搜隊進駐，救災出勤更快速。

新北市長侯友宜首先感謝消防及義消夥伴的努力，讓本市的OHCA康復出院率自民國99年3.1%提升到112年11.45%，到目前已經成功挽救2,410位民眾的生命及家庭幸福，並且連續蟬聯全國OHCA康復出院數第一，目標是115年的12%， 另外剛發生的0403大地震於新北市達到5強震度的重大災害，都是這群救苦救難的打火英雄盡力在維護市民安全。

原汐止分隊於民國75年興建，廳舍老舊，使用空間僅236.77坪已經無法提供完善的執勤及訓練環境，為發揮更好的勤務效能，規劃原地重建地上7層、地下2層的新廳舍，總樓地板面積2,040坪(6,744平方公尺)，除了容納大型現代化的救災車輛外，更在2樓打造室內的體能訓練室及訓練平台，同時也規劃建置智能值班台，當分隊接獲119通報即可自動發送派遣令，連動分隊廣播、車庫滑升門及備勤室燈光，讓消防人員可以提早20秒出勤，還有，汐止鄰近4條高速公路交通極為便利，特別規劃特搜大隊進駐，以符合特搜大隊跨區支援勤務的特性，提升救災救護效能，也提供消防同仁更舒適的備勤環境。

立法委員廖先翔表示，當大型災害發生的時候，消防救災團隊絕對是第一時間啟動救難的機制，所以，首先一定要確保消防體系的廳舍及備援中心是安全無虞的，才有更好的量能出勤，而原本的汐止消防分隊建築物非常老舊了，也有結構安全的問題，所以，新北市政府進行廳舍改建，除了加強結構安全，也加強智慧管理的部分，讓消防同仁出勤效率可以快速提升，很開心工程在今天動工，期待完成後給消防弟兄更好的備勤環境，有更充足的量能為市民服務。

新北市議員白珮茹說，今天很開心汐止消防分隊終於動土，未來不止是汐止分隊，特搜大隊也會進駐，因為，汐止得天獨厚，是一高、二高的交會點，在整個救災量能上，能給予很好的跨區支援，未來廳舍蓋好後，不止是大隊、還有汐止分隊及活動中心都在同一棟大樓，同時也導入AI系統，在出勤勤務上可以縮短20秒時間，來爭取更多的救災時機，讓OHCA的存活率更好，希望汐止救災量能的提高，可以讓汐止市民安居樂業。