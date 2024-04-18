板橋浮洲都計工廠待安置 業者：想就地合法盼市府幫忙

板橋浮洲都計目前在內政部審議中，面積共計278.5公頃，經發局調查範圍內共有196家工廠，未來要配合搬遷，或留在產專區。經發局昨天舉辦說明會，業者希望就地合法化，盼市府給予協助，議員則說，經發局調查速度要加快，好好調查廠家相關需求，經發局回應，會持續與廠家接觸。

經發局昨舉辦「板橋浮洲整開區未登記工廠專案說明會」，現場超過百位業者出席。業者表示，市府說有規畫產專區，但實際地點也沒有說清楚，希望能提前告知；也有業者認為，工廠在地經營時間久，若有產專區，希望可以就地合法化，不要搬到別的地點，盼經發局能提供協助。

新北市議員黃淑君表示，此次浮洲都計規畫5公頃產專區，市府希望協助業者就地安置，但是沒有調查廠家的相關需求，包含空間、人力、水電用量等，甚至可能需要水資源再利用中心等公設，質疑經發局調查速度落後，必須盡快加速，才能確認面積是否足夠，都市計畫還在審議中，還有機會可以修改。

另外，黃淑君也說，因應永續發展的趨勢，現在都希望做永續產專區，經發局也必須調查工廠的供應調度需求。

經發局表示，會持續再與廠家接觸，了解相關需求，每個業者所需條件不同，也在說明會中提到，希望業者先統整廠房需要的元素，再提供給經發局，才能媒合尋找適合地點空間。意願調查表剛發出一周，目前有收到約40份，還會再過濾填寫者是否為廠家，如果業者還有其他需求，也會開專場說明會，專設櫃台也會繼續提供服務。

經發局指出，市府會整合公、私有地，例如林口智慧園區，三峽成福段土地，也會在立體化工業區運用業者的容積獎勵空間，提供租金補貼，讓業者作為中繼廠房，待產專區完成後，就可搬回安置。