金山磺溪四十號橋農田取水難 立委會勘要改善
金山區磺溪四十號橋附近農田，近兩三年發現取水變得相當困難，幾乎可以說是種植水稻或是茭白筍的水田沒辦法作，種植像是地瓜的旱田也是取水不易，為此立委廖先翔也邀集了農水署、第十河川分署等相關單位到現場會勘，要找到取水困難的原因並盡快解決問題。
附近農田的農民指出，疑似是因為前幾年的六二大雨過後，水圳設施有損壞，導致水圳水位變低，農田也變得取水困難，以往什麼作物都有種，現在沒水，什麼作物都很難種活，因此也希望立委廖先翔能夠協助也協調不同單位一起來解決問題。
立委廖先翔表示，會勘中要求農水署要進行磺溪沿岸水圳設施的巡查，有損害要盡快修復，而磺溪的水圳設施巡查修復需要河川管理單位第十河川分署的審查，因此也期待透過會勘促成雙方單位的合作，盡快的把取水問題改善解決，還給金山農民取水無虞的耕作環境。
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