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金山慈護宮法律諮詢服務 文化大學進駐公益新模式

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山區金包里慈護宮創舉連連，除了賣媽祖菜、做學童課後陪伴，現在還有手沖咖啡廳跟法律諮詢服務！ 圖／紅樹林有線電視提供
金山區金包里慈護宮創舉連連，除了賣媽祖菜、做學童課後陪伴，現在還有手沖咖啡廳跟法律諮詢服務！ 圖／紅樹林有線電視提供

金山區金包里慈護宮創舉連連，除了賣媽祖菜、做學童課後陪伴，現在還有手沖咖啡廳跟法律諮詢服務！由文化大學法研所及律師團隊進駐慈護宮的千歲咖啡廳，舉辦「北海岸公益法律諮詢服務駐點」發表會，未來將於每個月第三週的週三下午提供免費法律諮詢，造福北海岸偏鄉民眾。

金包里慈護宮董事長游忠義說，北海岸民風純樸，不少在地鄉親碰上法律相關問題都不知道該如何處理，因此正好需要法律諮詢服務的進駐，而慈護宮近幾年與台灣藝術創生文化基金會、致理科大USR合作，創設「媽祖愛心公益平台」這次再經由文化大學與致理科大的USR跨校合作，帶進法扶資源進駐千歲咖啡，並以慈護宮作為數位部「數位服務據點」提供社區服務。

文化大學永續創新學院院長方元沂表示，文化大學透過「北海小英雄USR計畫」，思考進行大學社會責任參與。透過大學端的法律專業與資源，來提供當地公益法律諮詢，如新創事業法律、或高齡金融投資等相關法律諮詢，團隊都可以來給予專業協助，希望透過文化大學與地方的連結，一同推動台灣的永續發展。

公益 咖啡廳 文化大學

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