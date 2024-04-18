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北市科延宕議員質疑合約內能完工 產業局：最高罰3千萬元

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市議會財政委員會持續追問北投士林科技園區T17、T18地上權爭議案。記者邱書昱／攝影
台北市議會財政委員會持續追問北投士林科技園區T17、T18地上權爭議案。記者邱書昱／攝影

北投士林科技園區T17、T18地上權爭議案，北市議員在議會財政委員會追問，根據合約在2027年要取得執照，如今仍荒煙蔓草，「市府會不會有相關懲處？」批產業局慢半拍。產業局表示，若違約，可處每天10萬元、最高3千萬元罰款，目前重新檢視相關文件和紀錄，政風也索取資料釐清爭議。

台北市前市長郝龍斌日前質疑柯文哲，士北科的T17、T18地上權是圖利給新光人壽吳欣盈家族。隨後，議員林延鳳便於4月10日召開記者會，要求蔣市府將該案送檢調。林延鳳今天質詢進度，批評都已開完記者會，連郝龍斌都指出有問題，蔣萬安卻慢半拍才知道此事，「為何產業局沒有向市長報告？」

林延鳳說，當年柯文哲將該案拆分成T16、T17、T18發包，金仁寶得標的T16必須要交「投資計畫書評選」，T17、T18卻無需繳交相關投資計畫書。現在T16都已經動工，T17、T18還是荒土，質疑當時簽約載明2027年2月需要取得建物使照和開發，「到現在都還沒有開工，來得及嗎？市府會不會對此有相關懲處？」

議員簡舒培也說，市府應該在記者會之後就研議相關作為，結果在她詢問之下，卻是地政局和產業局互相踢皮球，「包含前期招標、訂底價蔣萬安都沒有搞清楚，該怎麼後續追查？」

產發局長陳俊安回應，根據合約，若未取得使照和開發，每天罰款10萬元、最高可罰3千萬元，並且限期改善，若屆期未完成就會終止契約。同時，檢視相關文件和會議記錄，政風單位也已索取相關資料，釐清爭議之外，若有不法情事，一定勿枉勿縱、依法處理。

北市 北投 罰款 蔣萬安 議員

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