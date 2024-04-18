擺接堡陸橋增設無障礙坡道 方便土城居民前往河濱

新北土城旁有豐富高灘地河濱供民眾休憩，不過當中要經過快速道路，雖有陸橋，但不便輪椅族等身障人士，新北高灘處著手改善既有擺接堡路陸橋增設無障礙牽引道近日落成，亦協調爭取補助做既有設施修繕，讓民眾未來通行更方便。

民眾陳先生反映，以往要走很多很多樓梯才能到高灘地，對年長者及身障者較不友善，可惜了陸橋上的美麗風景；如今有無障礙坡道可供通行，真的是方便許多。

高灘處長張修銘表示，原先既有陸橋由土城區公所維護管理，但為讓土城區沛陂里居民更順利進入河濱公園，因此著手興建增設無障礙坡道外，以及協調土城區公所爭取養工處補助修繕及整理既有陸橋設備；擺接堡陸橋設無障礙坡道目前已開放使用，提供土城地區行人、自行車及身障人士有更安全舒適的通行環境。

另外，0403大地震全台有感，張修銘、土城區長周晉平及土城區沛陂里長王金芬也於昨共同實地視察擺接堡陸橋無障礙坡道，經檢視現況確認使用上安全無虞，且監視器設備也完成連線。

王金芬表示，有無障礙通道真的很不錯，但也同時希望高灘處能研究可否增加一些休閒設施，讓民眾進入園區有更多的休憩選擇；張修銘也當場表示，會將里長提議納入研議。