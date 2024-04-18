「大都更時代」案量增、人力缺 北市議員要求半年內檢討組織編制

台北市長蔣萬安喊出「大都更時代」，副市長李四川今接受專訪談及推動都更，若因代拆房挨告，「那就讓他告啊！」議員林珍羽今在議會工務委員會質疑，市府準備好「大提告時代」？更新處案件量逐年上升，人才被挖角而不足，陳政忠要求半年內提出組織修編方案，召委詹為元重申支持增加人力，希望都發局大膽提出作為。都發局說，持續檢討人力，也面臨人不好找、流動率大等問題，允諾檢討組織編制。

李四川今到POP Radio「POP撞新聞」節目，接受主持人黃暐瀚專訪表示，「居住安全比居住正義重要了」，如果碰到1、2戶釘子戶，經過所有程序完成後，市府就會代拆。被問及不同意戶若去告市府？他直言，「那就讓他告啊！」因為都更條例有授權，經過兩次私人、兩次公辦協調，若都不成就代拆。

北市議會工務委員會今安排都發局、都委會工作報告，民眾黨議員林珍羽上午聽完李四川專訪後，在會上指出，蔣萬安喊大都更時代、李四川喊來告，不禁質疑市府「準備好大都更時代的大提告時代？」都發局有無訴訟計畫的因應作為？

林珍羽也點出，都更成效年年攀升，更新處現有正職人員19人，包含6位主管、13位約聘僱人員，要處理387案，人力真的撐得住嗎？尤其住都中心挖走不少北市人才，若撐不住要向上求援，建議應評估擴編人力。

無黨籍陳政忠認為，「大都更時代」的宣示作用遠大於實質層面，政策執行沒有討價還價空間，要依法落實。他到國家住都中心、北市住都中心，看到許多曾在北市都更處服務的好朋友，不諱言「沒有人是做不了事情」，更新處案件量成長，人力有無相對成長？建議提高待遇、建立晉升制度，要求6個月內提出都更處組織修編方案。

更新處長陳建華回應，「大都更時代」是加強大家防災概念，希望能夠促成都更。都更案量每年逐漸上漲，更新處有向市府反映，去年也有撥補24人。都發局長王玉芬說，持續檢討人力部分，增加約聘人力會遇到人不好找、流動率大等問題，也允諾6個月內檢討更新處組織修編。