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外銷等級鳳梨搶市 黃偉哲搶攻北部62所學校營養午餐
台南鳳梨進入產期，市府帶領搶攻內外銷市場，今上午市長黃偉哲冒雨來到新北新莊丹鳯國小推廣，農業局說，除以「外銷等級分」供貨，以最優惠價格提供北部62所學校營養午餐使用，幫助台南農產品在國內外銷路都全面化升級。
農業局說，去年鳳梨外銷約3150公噸，今年在市府團隊提早布局推廣，鳳梨產季甫始訂單已超過1000公噸，今年將可望突破3500公噸，除鎖定日本市場，同時積極開發新加坡及加拿大等市場。
「內外銷市場都重要！」農業局說，市長黃偉哲指示積極幫農民推動外銷轉內銷，將外銷嚴選的鳳梨以最優惠的價格提供北部62所學校做為營養午餐使用，讓台南在北部擴大市場，也幫助台南農產品在國內外銷路都得全面化升級。因此黃偉哲今特地拜訪新北丹鳯國小，為關廟鳳梨站台。
黃偉哲表示，台南是全台鳳梨第二大產區，但品質卻是最好的，受到國內外廣大消費者的青睞。日前參加東京食品展，不管是鮮果鳳梨或其相關製品，都接到很多商社或超商業者訂單。除日本之外，接下來市府將參加新加坡食品展，繼續拓展東南亞市場，相信品質最好、CP值高的台南鳳梨，必定讓當地消費者喜愛及購買，一試成主顧。
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