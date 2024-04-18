外銷等級鳳梨搶市 黃偉哲搶攻北部62所學校營養午餐

台南鳳梨進入產期，市府帶領搶攻內外銷市場，今上午市長黃偉哲冒雨來到新北新莊丹鳯國小推廣，農業局說，除以「外銷等級分」供貨，以最優惠價格提供北部62所學校營養午餐使用，幫助台南農產品在國內外銷路都全面化升級。

農業局說，去年鳳梨外銷約3150公噸，今年在市府團隊提早布局推廣，鳳梨產季甫始訂單已超過1000公噸，今年將可望突破3500公噸，除鎖定日本市場，同時積極開發新加坡及加拿大等市場。

「內外銷市場都重要！」農業局說，市長黃偉哲指示積極幫農民推動外銷轉內銷，將外銷嚴選的鳳梨以最優惠的價格提供北部62所學校做為營養午餐使用，讓台南在北部擴大市場，也幫助台南農產品在國內外銷路都得全面化升級。因此黃偉哲今特地拜訪新北丹鳯國小，為關廟鳳梨站台。