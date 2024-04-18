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防災型都更推動恐是票房毒藥 蔣萬安：對的事就要堅持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午出席大安區里長座談。記者林麗玉／攝影

0403花蓮強震，震出老舊建築公共安全問題。內政部前部長李鴻源接受國民黨議員鍾沛君專訪談防災型都更，李坦言，早從2013年他任內政部長時，就開始想推防災型都更，但這對縣市首長來說，是票房毒藥。對此，台北市長蔣萬安坦言，這確實不好做，也會受到很多阻力，但他認為，「對的事情就要堅持。」

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，蔣說，他過去就有幾次機會跟李鴻源請益，李確實很有經驗，也提供很好的建議，他看到李受訪提到2013年擔任內政部長時，就推動防災型都更。蔣說，他也了解，推動防災型都更確實不容易，也一定會受到各種困難、不同意見，但對的事情就要堅持。

蔣萬安也說，北市府推出防災型都更，會透過這樣的專案，希望大力推動都市更新，接下來還會有更多加速都更程序的各項政策出來。

李鴻源日前接受專訪時提到，他早年就想推防災型都更，但從2016年台南永康地震、兩次花蓮強震，都沒有首長敢碰，因為防災型都更要拆人家房子，「一樓反對、頂樓反對、90%支持的人也不會拍手」，是票房毒藥。蔣萬安今天表示，的確會受到很多阻力，但他認為，「對的事情就要堅持。」

花蓮強震 蔣萬安 都更

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