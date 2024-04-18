影／北部地區大雷雨 蔣萬安：北市相關局處已完成整備
台灣北部今天上午下起大雷雨，讓許多上班上學的民眾狼狽不堪，台北市長蔣萬安在7點多於臉書發布提醒市民上班上課小心安全等注意訊息，甚至有網友在台北市長蔣萬安臉書留言希望延後上班時間或放暴雨假。蔣萬安對此受訪表示，北市相關局處已完成整備，災害應變中心也提升至三級強化開設，以做好應變準備。
蔣萬安表示，在深坑大火災情後北市立即檢討緊急應變機制與防範措施，所以能在今天的大雷雨訊息通知時，相關局處都能在第一時間動起來，包括民政、消防、警察、都發等各單位成立小組，也提升至三級警戒，寧可多做準備而不要應變不及，寧可管太多也不要三不管，所以在臉書、以及各局處的訊息都立即發布，提醒民眾注意安全與可能的災情。
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