萬安警報解除？李四川稱不喜歡選舉 蔣萬安回應2人默契

2026新北市長布局，藍營呼聲高的北市副市長李四川，是否參選新北市長，持續備受關注，李四川今天上午接受媒體人黃暐瀚專訪坦言，他目前「真的」沒有這個計畫，也不是他的選項，因為「我不喜歡選舉」、「從頭到尾都不是我的選項。」台北市長蔣萬安今天也被問，是否萬安警報解除？蔣萬安笑稱，「萬安警報、緊抱萬安，這就是我們的默契。」

李四川不斷被點名參選新北市長，李四川說，蔣從來沒有問他，「只有告訴我，他『萬安緊抱』，我也告訴蔣，我『緊抱萬安』，我現在的工作，當然將台北市政好好做。」李四川也在廣告時間透露，對於參選一事，「太太堅決反對」，李也說，年輕人有好的人才，就讓年輕人去。

蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，對於李四川是否2026戰新北？蔣萬安說，其實他跟李副市長就是全力拚台北市政。

由於《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨天表示，「認為柯文哲會出事情，因為他台北的案子太多」，並指「李四川當台北市的副市長，不願意去把柯文哲的弊案揭發出來，因為揭發這件事會得罪人」，媒體問蔣，所以認為李四川不適合選舉？

蔣萬安同樣回應，這就是他跟李四川的默契，「萬安警報、緊抱萬安」，他跟副市長李四川就是全力拚台北市政。