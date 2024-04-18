立院旁周六舉辦「大麻除罪化」集會 警公布交管措施
由「綠色浪潮」所舉辦的「支持大麻除罪化」集會遊行活動，將在20日周六，在立法院周遭舉辦，轄區中正一警分局實施交通管制、疏導措施。
警方說，20日8時至20時，中正區濟南路1段申准舉辦「支持大麻除罪化」集會遊行活動，相關集會地點及遊行路線說明如下：
一、集會地點：20日8時起，濟南路1段「中山南路（不含）至鎮江街（不含）」西向全線車道及往東方向內側1線道，管制車輛通行。(視交通狀況提前或延後管制)
二、遊行路線：
濟南路1段（集合後出發）→（右轉）中山南路慢車道→（右轉）青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）濟南路1段（集會結束後解散）。
中正一警分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；駕駛人行經管制路段時請配合員警指揮、減速慢行，並注意行車安全。
集會遊行活動管制措施，將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，以免增加管制區域周邊道路車流延滯，耽誤行車時間，並請遵守員警的指揮疏導，共同維護交通順暢與安全。
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