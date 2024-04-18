10年整合4次流標 士林海光公辦都更案簽約

台北市士林區現有逾300件都更案進行中，「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且遇4次流標，北市府昨與漢皇開發簽約，預計興建地上15層、地下3層建築，2029年完工。副市長李四川說，公私建築工程都要視為百年建設，盼把關品質如期完成；漢皇開發表示，要蓋出地震時也不會倒的房子，讓住戶放心好好睡。

「士林海光」基地位於延平北路5段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原是台北市警察局宿舍、公運處宿舍。漢皇開發預計投資15億元興建，規畫設計以取得黃金級綠建築、銀級智慧建築為目標，並承諾捐贈公辦民營托嬰中心、區民活動中心。

北市府更新處說，原計畫北市府擔任實施者，但營造成本遽增，2020年至2022年歷經4次公告新建工程流標，最後改招商，由漢皇開發獲選。

李四川致詞說「我一直認為拿鐵鎚的人要實實在在」，尤其4月3日地震，雖然重災區在花蓮，但北市也有上千案房子受損，喚起市民提高都更意願。

漢皇開發董事長孫正乾承諾，鋼筋、混凝土等建材會選用品質有保證的一級品，要蓋出地震時也不會倒的房子，讓住戶放心好好睡，未來會與市府一起努力。

當地里長許振禮希望漢皇秉持專業品質、良心建造，蓋得盡善盡美，達到百年居住品質，盼此15樓高建物未來能成當地公辦都更的大型指標案；薛姓地主希望整體建設快點完成。

更新處說，將設置文化藝牆，在現代與懷舊間取得平衡，並重新規畫設計南側綠帶設施，結合步道、休憩涼亭、YouBike站點，打造鄰里友善的步行、通學廊道。