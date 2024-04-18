北市U-Sport升級 逾百家場館可使用

台北市長蔣萬安昨宣布「U-Sport台北樂運動」升級版計畫開跑，除了進場館運動可累積點數換U幣；23至64歲只要設籍北市也都可領取1500元運動抵用金，限量4萬分，蔣萬安說，目標是要讓台北市的規律運動人口，從38％突破到40%。

去年9月試辦U-Sport計畫3個月，遭議員質疑成效不是太理想，蔣萬安說，今年的升級版加入更多民間健身業者，包括World Gym、可爾姿、全真瑜伽、健身工廠、統一佳佳等，要讓市民「動愈多、賺愈多」，賺到自己的健康。

蔣萬安表示，去年9月試辦也有很多民眾的正面回饋，去年有2萬多人申請，其中有6個市民幾乎全勤，使用超過90次以上，還有人幾乎每天跑運動場館。這次推出升級版針對民眾意見檢討，將可使用U-Sport的場館開放民間業者，有逾百家公民營運動場館加入活動。

北市體育局表示，升級版U-Sport，即日起市民下載U-Sport APP並註冊成為會員後，即可參加樂集點活動，只要在合作場館入場運動，便可集5U幣，每累積12次運動再額外加贈60U幣，每人最高可獲180Ｕ幣。

23至64歲市民還可登記「加碼送」，限量共4萬份1500元運動抵用金，如果在7月31日使用完畢，再加碼獲得1000元運動抵用金。

體育局也推出總價高達200萬元抽獎活動，只要運動次數達標，即可參加8月及12月兩波「好康抽」，獎項包括Gogoro電動機車、美利達自行車等。