北市追加減預算案 藍轟雞毛蒜皮

台北市長蔣萬安昨向國民黨議會黨團爭取支持重大法議案、追加減預算，但藍議員批，預算說帖中沒有一項和0403地震災損有關，二備金動支計畫也不符預算法，批「實在荒謬」、都是「雞毛蒜皮小事」，不會因執政黨議員就放水。蔣萬安當場要求各局處，須再向議員詳細說明。

蔣萬安昨天率副市長林奕華、李四川及局處首長赴議會說明，議員秦慧珠說，教育局在地震後列147所學校災損，其中3所有結構問題，全部修好要5、6億，這才應該編列追加減預算，但她看了市府送來的追加減預算案，都不是大事、而且太low，像修公園要修5年，也太扯了，有這麼難嗎？

議員游淑慧表示，很多追加減預算案，都是過去既有的計畫，但地震災損到現在難道沒有統計出來？臨時的災情，沒有追加預算，反而過去既有的計畫，卻有一堆在辦追加，沒有一筆是震災，不是很荒謬？甚至還有一筆只有18萬，「這樣的案子就不要拿出來了」。

議員汪志冰也質疑，二備金動支至少有8項疑似不符預算法，她舉例，客委會客語輔助教材動畫，這不是公務預算該編的？商業處促進商機計畫、公園處的兒童遊戲場修繕，不是應固定編預算？行人友善安全計畫既然有「計畫」就不是「臨時」需要，不應動用二備金。

議員王欣儀也說，像網球中心動用二備金1800萬，不編預算，原來市府是為了配合全中運，但市府的說帖中都沒有說明，要讓議員支持，就要說明清楚，議會不是橡皮圖章；國民黨議會黨團書記長張斯綱也說，不能認為執政黨議員比較好講話，市府態度就不同，「監督市府，不會放水」。

蔣萬安表示，地震後校舍修繕不能等到5月底，影響結構部分，會用災準金以搶災方式處理、不能拖，沒有呈現在追加減預算上，主要是地震後即刻用災準金，目前剩餘14億，共編19億，各局處已經在盤點需求，必要時列為第二次追加減預算。

他要求，教育局全面加快，不會有安全疑慮，4月底前就把沒有影響結構和安全系數的校舍全部修好。

蔣萬安說，未來會把二備金運用詳細的資料給議員了解，至於重大議法案，市府正編列114年預算，一定會把施政目標落實在預算上。