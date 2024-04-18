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資收再進化 新莊建第2座智能回收廠

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市將在新莊打造第二座智能細分選廠。模擬圖／新北市環保局提供
新北市將在新莊打造第二座智能細分選廠。模擬圖／新北市環保局提供

新北市資源回收物量逐年攀升，去年已高達107萬7628公噸，除五股已有第一座資源循環教育基地，市府將在新莊興建第2座，除增AI智能機械手臂6支，並有打包機、垃圾貯存設施，每日處理量最高可達70公噸，估2026年完工。

據統計，新北2021年資收物有93萬5932公噸、2022年104萬3085公噸、2023已到107萬7628公噸，回收物逐年增加。環保局表示，為妥善分類，須投注許多人力，智能回收不會讓現有人力失業，反可提升作業流程，減少職業傷害等，是未來趨勢。

環保局長程大維昨在市政會議指出，為提高資源回收效率，及興建完善的工作場域，繼五股夏綠地的新北市資源循環教育基地，第2座選定在新莊建國段，另也會設新莊區清潔隊辦公場域，解決過去遇颱風或豪大雨，人車、設施及資源回收物須撤離的問題。

環保局說，除有智能回收分選設施、開放民眾參訪增進環保知能，目前已完成二次都市計畫個案變更，且有別第一座回收物細分選廠，將增加AI智能機械手臂6支，並有打包機、垃圾貯存設施以及資收物儲存空間，預計每日處理量平均40公噸，最高可達70公噸。

目前五股夏綠地第一處基地的AI手臂可辨識17種材質，目前全廠9成自動化，分選正確率97%，透過自動智能設備每年分選五股、三重、蘆洲1.2萬噸家戶資源回收物，再利用率提升13%，也減少273噸碳排放。

「環保服務工作不是單打獨鬥。」新北市長侯友宜昨說，後疫情時代驅動環保局走向AI、智慧、科技轉型，用最小成本、最大效能、最快服務來回應民眾。

環保局長 資源回收

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