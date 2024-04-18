減租屋糾紛 新北與租賃公會設諮詢櫃台

新北市約30萬租屋人口，住宅租賃糾紛層出不窮。地政局與新北租賃住宅服務商業同業公會合作，在9處地政事務所設置租屋及社宅包租代管諮詢櫃台，昨揭牌，協助房客與房東雙向溝通，減少紛爭，同時推廣社會住宅包租代管。

根據新北市2022年家庭收支調查報告顯示，新北家庭住宅租屋比率9.29%。因此新北板橋、中和、新莊、三重、新店、樹林、汐止、淡水、瑞芳9處櫃台會由公會定期派員駐點，提供社會住宅包租代管、租金補貼方案諮詢及租屋糾紛處理管道介紹等服務。

地政局說，新北市租賃公會每周三下午1點30分至5點30分將駐點，其中瑞芳地政事務所服務時間則為每月第一個周三下午1點30分至5點30分，歡迎有租屋問題或有社會住宅包租代管政策諮詢需求的市民洽詢。至於受0403地震影響，有安置或租屋需求者，租賃公會也會提供租屋協助。

市議員黃淑君表示，近年來新北市包租代管數量停滯，空屋率居高不下，盼新北市成立專案窗口協助租屋族，但是更重要的是如何提升租屋品質及服務，去年新北市開徵囤房稅，如何提升租屋住屋品質將會是重要的課題。