非法日租套房 新北開罰創新高

日租套房暗藏風險，因沒消防安檢也無旅客登記，不僅危險也可能出入複雜，是縣市政府嚴抓對象。但有民代接獲陳情，不清楚透過平台airbnb出租是違法，只想多認識國際朋友，新北去年查緝開罰數量創10年新高，盼多宣導。觀旅局表示，近2年確定非法日租套房且開罰共51件，不論何種平台，無合法營業執照就是違法。

觀旅局統計，新北日租套房整體案件量2022年36件、2023年73件，其中確定非法日租套房共51家，均依違反發展觀光條例裁罰10至50萬元，並持續列管追蹤。

有多位挨罰民眾向市議員林國春陳情，表示把住家透過airbnb出租，並非主要想賺錢，而是想交國際友人，不知違法，且裁罰一次就是10萬，「全球都在用airbnb，根本是灰色地帶，不知道已犯法！」

林國春說，若未設立登記就營業出租，可處10萬至50萬元罰鍰，民眾檢舉還可申請檢舉獎勵，成案、裁罰確定且全額完成收繳後，會按罰鍰金額15%發檢舉獎金 ，雖然每年查獲數量有高有低，但新北去年創下查緝開罰的10年來的新高，共42件，且板橋查緝開罰也創下10年新高8件。

林國春說，市府面對這種新興型態訂房網站，主要是派員查緝，卻沒編列預算宣導；反觀台北市就做得很好，上網搜尋就有看到新聞，「也有定期宣導airbnb部分房源是日租套房」，然而新北市卻只是提出高額檢舉獎金，而非宣導預防。

觀旅局強調，若無合法營業執照，自行在公開平台登載，並提供以日或周計費的住宿房間，就是違反發展觀光條例，違法經營旅宿業務，最重可處分50萬元。

觀旅局表示，民眾訂房前，也可用新北市觀光旅遊網或台灣旅宿網，搜尋合法旅館或民宿，勿自行上網預訂隱身在公寓大廈內的日租套房，「因入住日租套房無論公安與權益都無法獲得保障，千萬別因小失大，最後喪失應有的住宿保障」。

觀旅局表示，每年均透過媒體向民眾宣導，如何挑選合法旅館及民宿等相關辨識方法；也透過新聞稿及臉書粉絲團宣傳，另稽查員平日查訪時，也會向社區管理委員會法令宣導，並發放宣導單張張貼於社區公布欄等，同時搭配民眾檢舉事證，以維護旅客合法住宿權益。