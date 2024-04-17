寶刀未老！蔣萬安再秀啦啦隊 一張照片洩與太太青春回憶

台北市長蔣萬安大學時期，與太太石舫亘是啦啦隊社團成員，蔣萬安今天出席U-Sport台北樂運動記者會時，場外漏網鏡頭，蔣與記者會表演的啦啦隊學生一同小試身手練啦啦隊，果然蔣萬安寶刀未老，睽違20年的托舉動作仍超級標準。

不過除了小露一下當年的托舉動作，蔣市長也跟同學分享，當年他就是練啦啦隊時，認識太太石舫亘，滿滿的愛情故事回憶，當蔣萬安聊起當年甜蜜記憶，馬上閃爆一旁同學們。

蔣萬安今天晚間在IG放上今天與啦啦隊學生互動的影片，難得市政空檔，能重溫過去練啦啦隊的回憶，不過身為前輩的蔣萬安也超嚴格，還隨堂考同學，是否還有高難度的背肩動作，果然年輕就是強，學生們跟著蔣市長的說明，馬上挑戰高難度動作成功。

蔣萬台則在IG貼文自豪地說，「睽違20年的托舉，還算穩吧」，他說，「遇到世界之星 @world.star_cheer 啦啦隊的同學們 ，喚醒我的大學青春回憶」。