蔣萬安推大都更 李鴻源曝災防都更因「票房毒藥」難行

花蓮強震，震出老舊建築的公共安全問題。內政部前部長李鴻源接受國民黨議員鍾沛君專訪談防災型都更，李坦言，早從2013年他任內政部長時，就開始想推防災型都更，但從2016年台南永康地震、兩次花蓮強震，都沒有首長敢碰，因為防災型都更要拆人家房子，「一樓反對、頂樓反對、90%支持的人也不會拍手」，是票房毒藥。

李鴻源接受鍾沛君「今天誰來沛」網路節目專訪提到，蔣萬安提出大都更時代，他給蔣都更中繼宅規畫的建議，第一是量體不要太大，先做出一個成功案例，第二，資訊要透明，第三，中繼宅的土地在哪，建議找國防部或台北市內的閒置土地，還有需要中央內政部給政策。

李也向準總統賴清德喊話，當年永康地震就是賴清德擔任市長時，若中央到地方，都意識到防災型都更這麼重要，準總統賴清德要不要做出一點成績，做出來（防災型都更）後，台灣民眾就看懂了。

「蔣萬安如果有興趣，我很樂意跟他討論」，李鴻源提到，當年他在台北市規畫過五個防災型都更，他都摸索過了，現在他很樂意再跟市長蔣萬安討論，過去他看到了幾個地方，包括松山機場附近等，蔣萬安如果要展現執行力，還有副市長李四川也是非常有足夠經驗的人，應該可以善用這次的機會，讓防災型都更做出一個成功案例。

李也舉他過去提的案例，以老松國小為例，當時他任內政部長，有請營建署畫出一個1.5公里的圈，有10個小學、4個國中、5個捷運站，當時他想說服台北市併校，併掉3分之一，其他一半當公園，一半由建築師事務所蓋職務宿舍，或是BOT給房地產業者，但當時找市長卻推不成，因為校長反對、家長反對，校友反對。

李鴻源說，2013年國家地震中心曾警告，台北市若發生6.2強震，會有4千棟建築倒，當時他任內政部長，開始做全台土壤液化潛勢區，發現三個縣市最危險，就是北市、新北及台南。台北市就是士林、北投、大同、中山、萬華；新北在板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲；台南市就在台南市的東區永康仁德。

李說，當年他拿著土壤潛勢區圖交給地方政府，當時就是想推防災型都更，並且在台北市找個五塊防災型都更的地，不過當時卻沒有人要碰這個燙手山芋。因為防災型都更要拆人家房子，五年內也看不到成果，但市長任期僅四年，推的時候「一樓反對、頂樓反對」，「90%支持的人不會拍手、10%反對的人把你搞死，還有一群很有愛心的學生會在裡面起哄」，變成票房毒藥。