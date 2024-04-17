快訊

扯！昨天才三行政區逾萬戶大停電 桃園今晚3094戶又停電

民進黨新北黨部主委之爭 余天深夜震撼宣布「不選了！」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安推大都更 李鴻源曝災防都更因「票房毒藥」難行

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李鴻源接受鍾沛君「今天誰來沛」網路節目專訪提到防災型都更。圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供
李鴻源接受鍾沛君「今天誰來沛」網路節目專訪提到防災型都更。圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供

花蓮強震，震出老舊建築的公共安全問題。內政部前部長李鴻源接受國民黨議員鍾沛君專訪談防災型都更，李坦言，早從2013年他任內政部長時，就開始想推防災型都更，但從2016年台南永康地震、兩次花蓮強震，都沒有首長敢碰，因為防災型都更要拆人家房子，「一樓反對、頂樓反對、90%支持的人也不會拍手」，是票房毒藥。

李鴻源接受鍾沛君「今天誰來沛」網路節目專訪提到，蔣萬安提出大都更時代，他給蔣都更中繼宅規畫的建議，第一是量體不要太大，先做出一個成功案例，第二，資訊要透明，第三，中繼宅的土地在哪，建議找國防部或台北市內的閒置土地，還有需要中央內政部給政策。

李也向準總統賴清德喊話，當年永康地震就是賴清德擔任市長時，若中央到地方，都意識到防災型都更這麼重要，準總統賴清德要不要做出一點成績，做出來（防災型都更）後，台灣民眾就看懂了。

「蔣萬安如果有興趣，我很樂意跟他討論」，李鴻源提到，當年他在台北市規畫過五個防災型都更，他都摸索過了，現在他很樂意再跟市長蔣萬安討論，過去他看到了幾個地方，包括松山機場附近等，蔣萬安如果要展現執行力，還有副市長李四川也是非常有足夠經驗的人，應該可以善用這次的機會，讓防災型都更做出一個成功案例。

李也舉他過去提的案例，以老松國小為例，當時他任內政部長，有請營建署畫出一個1.5公里的圈，有10個小學、4個國中、5個捷運站，當時他想說服台北市併校，併掉3分之一，其他一半當公園，一半由建築師事務所蓋職務宿舍，或是BOT給房地產業者，但當時找市長卻推不成，因為校長反對、家長反對，校友反對。

李鴻源說，2013年國家地震中心曾警告，台北市若發生6.2強震，會有4千棟建築倒，當時他任內政部長，開始做全台土壤液化潛勢區，發現三個縣市最危險，就是北市、新北及台南。台北市就是士林、北投、大同、中山、萬華；新北在板橋、新莊、泰山、五股、蘆洲；台南市就在台南市的東區永康仁德。

李說，當年他拿著土壤潛勢區圖交給地方政府，當時就是想推防災型都更，並且在台北市找個五塊防災型都更的地，不過當時卻沒有人要碰這個燙手山芋。因為防災型都更要拆人家房子，五年內也看不到成果，但市長任期僅四年，推的時候「一樓反對、頂樓反對」，「90%支持的人不會拍手、10%反對的人把你搞死，還有一群很有愛心的學生會在裡面起哄」，變成票房毒藥。

北市 李鴻源 花蓮強震 蔣萬安 都更

延伸閱讀

蔣萬安盼藍議員挺法案、預算挨酸雞毛蒜皮 自己人再批：這案子別拿出來

議員指大巨蛋營收分潤「遠雄10%北市府0.6%」 蔣萬安這樣說

快來領1500元運動金 蔣萬安U-Sport升級逾百家場館可用

傳韓國瑜勸進李四川選新北 侯友宜：要問蔣萬安

相關新聞

寶刀未老！蔣萬安再秀啦啦隊 一張照片洩與太太青春回憶

台北市長蔣萬安大學時期，與太太石舫亘是啦啦隊社團成員，蔣萬安今天出席U-Sport台北樂運動記者會時，場外漏網鏡頭，蔣與...

蔣萬安推大都更 李鴻源曝災防都更因「票房毒藥」難行

花蓮強震，震出老舊建築的公共安全問題。內政部前部長李鴻源接受國民黨議員鍾沛君專訪談防災型都更，李坦言，早從2013年他任...

全台首座「佩佩豬」巨偶現身 27、28日台中登場

台中市第7屆「台中親子音樂季」，4月27、28日在台中公園登場，今年邀英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅豬小妹」現身...

汐止樟江大橋轉康寧街回堵 會勘增綠燈秒數

自從中山高汐止交流道增設康寧街匝道通車後，雖然，上高速公路方便多了，不過，週邊交通卻多多少少受到影響，緊鄰的樟江大橋在上、下班時間就經常發生車流回堵，所以，今(17)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒差時間。

汐止火車站手扶梯電梯常故障 立委會勘汰舊換新

汐止火車站每天搭火車通勤的人很多，而在廣場入口處，設有手扶梯及電梯，只是損壞率高，引起不少民怨，所以，今(17)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，因為手扶梯、電梯這二年多就接到故障通報加起來就超過二百次，故障率這麼高，會勘要求台鐵汰舊換新。

淡水女路4.0開學 新學員加入女力解鎖城市解謎

淡水區公所昨(16)日舉辦淡水女路4.0課程開學典禮，在20多位學員中加入了許多的新同學，還有來自香港等其他地區的新住民，導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年更加入許多新元素，包括女力解鎖、城市解謎，用更多趣味的方式帶入，也讓導覽結合觀光經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。