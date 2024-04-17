快訊

北榮神經修復名醫涉醫材採購弊案聲押 法院命300萬元交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台首座「佩佩豬」巨偶現身 27、28日台中登場

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
全台首座「佩佩豬」巨偶現身 台中4/27、4/28台中登場。圖／台中市新聞局提供
全台首座「佩佩豬」巨偶現身 台中4/27、4/28台中登場。圖／台中市新聞局提供

台中市第7屆「台中親子音樂季」，4月27、28日在台中公園登場，今年邀英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅小妹」現身，打造4公尺高的「佩佩豬大型氣偶」，邀小朋友一起吃喝唱跳。

台中市新聞局長欒治誼說，去年活動兩天就吸引超過1萬6千人次參加，今年首度移師台中公園舉行，除特別嘉賓粉紅豬小妹及YOYO家族的哥哥姐姐們，還有神祕禮物。

新聞局表示，2024台中親子音樂季以「孩享玩樂 聚樂FUN送」為活動主軸，邀請14組表演團體輪番上陣帶來精彩演出，包含YOYO家族太鼓表演、草帽女孩溫柏淳、旋轉立方、CTBE中灣銅管室內樂團、SONAR聲吶人聲樂團、李科穎爵士鼓、台中市忠孝國小弦樂團、小帥哥樂團、台中藝術家兒童合唱團、葫蘆墩Smile太鼓團、樂福哥哥氣球小丑魔術、Soul Brat索布雷特舞團。

新聞局指出，市府攜手台中文創業者獨家製作「粉紅豬小妹帆布拉鍊袋」，民眾填答問卷就能獲得限量好禮。另以音樂為主題的闖關活動，親子協力完成後，即可兌換限量「粉紅豬小妹造型磁鐵」。

活動當日現場設文創及小農市集攤位，邀請台中親子館設攤，將場館多項玩具帶到現場，讓小朋友體驗。

全台首座「佩佩豬」巨偶現身 台中4月27、28日台中登場。圖／台中市新聞局提供
全台首座「佩佩豬」巨偶現身 台中4月27、28日台中登場。圖／台中市新聞局提供

樂團 親子

延伸閱讀

中央推雙語地方卻緩步？議員轟高市府有進步空間 「高屏溪翻譯」成笑料

台中新民街倉庫群工程圍籬藝術塗鴉 20日展新風貌

影／盧秀燕率團訪問新加坡 「該見的、該談的都會進行」

中職／「小小世界」4月13、14日登場 《粉紅豬小妹》為悍將開球

相關新聞

蔣萬安盼藍議員挺法案、預算挨酸雞毛蒜皮 自己人再批：這案子別拿出來

台北市長蔣萬安為爭取議會支持市府重大法議案和追加減預算，中午率局處首長赴市議會向國民黨議會黨團報告並說明，但追加預算說帖...

議員指大巨蛋營收分潤「遠雄10%北市府0.6%」 蔣萬安這樣說

台北市議員許淑華指出，前市府曾與遠雄協議大巨蛋營收分潤，但市府僅能拿到0.6%，要求重新議約。市長蔣萬安今天表示，分潤有...

全台首座「佩佩豬」巨偶現身 27、28日台中登場

台中市第7屆「台中親子音樂季」，4月27、28日在台中公園登場，今年邀英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅豬小妹」現身...

汐止樟江大橋轉康寧街回堵 會勘增綠燈秒數

自從中山高汐止交流道增設康寧街匝道通車後，雖然，上高速公路方便多了，不過，週邊交通卻多多少少受到影響，緊鄰的樟江大橋在上、下班時間就經常發生車流回堵，所以，今(17)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒差時間。

汐止火車站手扶梯電梯常故障 立委會勘汰舊換新

汐止火車站每天搭火車通勤的人很多，而在廣場入口處，設有手扶梯及電梯，只是損壞率高，引起不少民怨，所以，今(17)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，因為手扶梯、電梯這二年多就接到故障通報加起來就超過二百次，故障率這麼高，會勘要求台鐵汰舊換新。

淡水女路4.0開學 新學員加入女力解鎖城市解謎

淡水區公所昨(16)日舉辦淡水女路4.0課程開學典禮，在20多位學員中加入了許多的新同學，還有來自香港等其他地區的新住民，導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年更加入許多新元素，包括女力解鎖、城市解謎，用更多趣味的方式帶入，也讓導覽結合觀光經濟。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。