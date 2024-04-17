全台首座「佩佩豬」巨偶現身 27、28日台中登場

汐止火車站每天搭火車通勤的人很多，而在廣場入口處，設有手扶梯及電梯，只是損壞率高，引起不少民怨，所以，今(17)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，因為手扶梯、電梯這二年多就接到故障通報加起來就超過二百次，故障率這麼高，會勘要求台鐵汰舊換新。

2024-04-17 17:48