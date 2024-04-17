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全台首座「佩佩豬」巨偶現身 27、28日台中登場
台中市第7屆「台中親子音樂季」，4月27、28日在台中公園登場，今年邀英國超人氣卡通「Peppa Pig粉紅豬小妹」現身，打造4公尺高的「佩佩豬大型氣偶」，邀小朋友一起吃喝唱跳。
台中市新聞局長欒治誼說，去年活動兩天就吸引超過1萬6千人次參加，今年首度移師台中公園舉行，除特別嘉賓粉紅豬小妹及YOYO家族的哥哥姐姐們，還有神祕禮物。
新聞局表示，2024台中親子音樂季以「孩享玩樂 聚樂FUN送」為活動主軸，邀請14組表演團體輪番上陣帶來精彩演出，包含YOYO家族太鼓表演、草帽女孩溫柏淳、旋轉立方、CTBE中灣銅管室內樂團、SONAR聲吶人聲樂團、李科穎爵士鼓、台中市忠孝國小弦樂團、小帥哥樂團、台中藝術家兒童合唱團、葫蘆墩Smile太鼓團、樂福哥哥氣球小丑魔術、Soul Brat索布雷特舞團。
新聞局指出，市府攜手台中文創業者獨家製作「粉紅豬小妹帆布拉鍊袋」，民眾填答問卷就能獲得限量好禮。另以音樂為主題的闖關活動，親子協力完成後，即可兌換限量「粉紅豬小妹造型磁鐵」。
活動當日現場設文創及小農市集攤位，邀請台中親子館設攤，將場館多項玩具帶到現場，讓小朋友體驗。
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