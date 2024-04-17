汐止樟江大橋轉康寧街回堵 會勘增綠燈秒數

自從中山高汐止交流道增設康寧街匝道通車後，雖然，上高速公路方便多了，不過，週邊交通卻多多少少受到影響，緊鄰的樟江大橋在上、下班時間就經常發生車流回堵，所以，今(17)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求調整紅綠燈秒差時間。

雖然不是上下班時間，不過，還是很不少從樟樹一、二路過來的車子，走樟江大橋要左轉康寧街上中山高康寧街南入匝道，也因為不少車要上高速公路，車流量變大，尤其在上下班尖峰時間，經常造成車流回堵。

湖興里長郭書城指出，康寧街匝道通車後，路口車流真的變比較多，尤其是樟樹地區往康寧街伯爵方向，車子變多，也包含里內伯爵山莊一代出來，往匝道方向的車也變多，當然還是希望社區出來的紅綠燈秒數可以增加，可以通過更多車子，紓解往康寧街的車流。

新北市議員張錦豪表示，在樟江大橋要過康寧街紅綠燈的時候，常常排隊堵塞，車流嚴重回堵，所以，今天辦理會勘請交通局評估增加紅綠燈秒數，讓樟樹地區過樟江大橋的秒數全時段增加5秒，並不會影響到路口對面的伯爵山莊社區的號誌秒數，會勘決定樟江大橋過康寧街的紅綠燈秒數，從40秒增加5秒，讓鄰近車流更順暢。