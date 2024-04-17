汐止火車站手扶梯電梯常故障 立委會勘汰舊換新

汐止火車站每天搭火車通勤的人很多，而在廣場入口處，設有手扶梯及電梯，只是損壞率高，引起不少民怨，所以，今(17)日立委廖先翔服務處就召集相關單位人員現場會勘，因為手扶梯、電梯這二年多就接到故障通報加起來就超過二百次，故障率這麼高，會勘要求台鐵汰舊換新。

汐止火車站前的廣場，要進出火車站，除了爬樓梯，更多的人是選擇搭手扶梯，只是手扶梯似乎經常損壞，引起不少民怨，民眾說，手扶梯經常停擺，也不知道是什麼原因，但是，手扶梯一壞就很不方便，尤其對老人家來說走樓梯上下很困難。

立委廖先翔服務處主任羅香蘭表示，汐止火車站每天通勤通學的人口數非常高，那從民國110年到113年，電梯的故障通報次數就有94次之多，手扶梯更高達119次的通報故障次數，委員在擔任議員期間就非常汐止火車站的問題，所以，也辦理這次的會勘，要求台鐵替換手扶梯跟電梯，給民眾一個更舒適、便利的通勤環境及設施。

因為，卡在使用年限的問題，電梯、手扶梯汰舊更新的期程可能得到民國115年，而在這之前，會勘也要求台鐵進行全面性的檢修，提供搭火車民眾有更舒適安全的通行環境。