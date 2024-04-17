淡水女路4.0開學 新學員加入女力解鎖城市解謎

淡水區公所昨(16)日舉辦淡水女路4.0課程開學典禮，在20多位學員中加入了許多的新同學，還有來自香港等其他地區的新住民，導覽培訓課程，開創婦女第二就業能力，今年更加入許多新元素，包括女力解鎖、城市解謎，用更多趣味的方式帶入，也讓導覽結合觀光經濟。

新北市社區旅學關懷協會理事長李琪表示，今年主題為女力解鎖，城市解謎，培訓內容會有三大特色，其中挖掘婦女的故事，繪製地圖與地標，帶領學員從文史出發，訪談淡水婦女的故事和貢獻，以展示女性的多才多藝和豐富經歷，以及促進不同性別間的互相理解和尊重，另外更加入了真人行動劇，讓參與者身臨其境地體驗淡水女路的故事和歷史，理解女性在這地方的角色和貢獻，透過互動劇場，讓參與者沉浸式體驗，並分享他們自己的觀點和反思，一同成為故事的一部分。

理事長李琪指出，這次以性平教育為特色的實境解謎，結合地方女性文史、教育內涵、戲劇的元素，提供有趣又有教育性的導覽內容。區長表示，過去培訓成果非常成功，期盼在這次第4年的培訓開課，能夠在性平知識的宣導、還有自我成長，最重要的是讓女性學員們順利的二度就業。從4.0淡水女路展現女力經濟，讓女性有更多自信走進職場，未來能多介紹淡水女路，成為新北性平標竿。