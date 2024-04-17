電影公園無人煙憂成治安死角 文基會：重新規畫定位

台北市電影主題公園位於西門商圈後段，廣闊的空地卻沒有年度計畫，北市議員李傅中武指出，鮮少舉辦活動、寥寥的幾個噴漆藝術，導致人流難以聚集，建議應該公私協力活化，或者及早轉型釋出空間。文化局表示，今年3月該區的「煤氣遺構」指定為歷史建築，未來會規畫公園定位和發展。

該座公園原址為日據時期1934年成立的「台灣瓦斯株式會社」，直到2001年公園以保存舊時煤氣公司廠房、煙囪、煉焦爐等設施的歷史建物為宗旨，並結合西門町的電影文化、青少年活動特色，進行簡易綠化。

李傅中武說，主題公園為台北市文化基金會營運管理，每年補助營運，實體活動鮮少舉辦，近期更成打架場所，就連電影主題公園的網站也長期未更新、缺少年度性活動宣傳，市府應積極營運管理；建議增設多元目標或公益時段，促進電影藝術及文化發展，或者儘速評估轉型，釋出空間。

當地的萬壽里長吳美玟也說，由於周遭歷史建物導致許多想法受阻，盼市府能儘速活化，打造成適合全年齡的公園或活動區。

北市文化基金會西門紅樓表示，電影主題公園上月通過文資審議會，「煤氣遺構」指定為歷史建築，未來園區搭配相關程序調查研究、修復再利用等計畫，重新審視再利用方式以符具文資身分與公園定位與發展。