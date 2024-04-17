蔣萬安盼藍議員挺法案、預算挨酸雞毛蒜皮 自己人再批：這案子別拿出來

台北市長蔣萬安為爭取議會支持市府重大法議案和追加減預算，中午率局處首長赴市議會向國民黨議會黨團報告並說明，但追加預算說帖中，沒有一項和0403地震災損有關，藍議員毫不客氣批評「實在荒謬」還有議員酸蔣市府送來的重大法案、議案，都是「雞毛蒜皮」、「太low」；蔣萬安當場要求各局處，須再向議員詳細說明。

議員秦慧珠說，教育局在地震後列147所學校災損，其中3所有結構問題，修繕至少要1億，結構部分，全部修好要5、6億，這才應該編列追加減預算，但她看了市府送來的追加減預算案，都不是大事、而且太low，像修公園要修5年，也太扯了，有這麼難嗎？

議員游淑慧表示，很多追加減預算案，都是過去既有的計畫，但地震災損到現在難道沒有統計出來？臨時的災情，沒有追加預算，反而過去既有的計畫，卻有一堆在辦追加，沒有一筆是震災，不是很荒謬？甚至還有一筆只有18萬的項目「這樣的案子就不要拿出來了」。

議員汪志冰也質疑二備金動支，她認為至少有8項疑似不符預算法，她舉例，客委會客語輔助教材動畫，這不是公務預算該編的？商業處促進商機計畫、公園處的兒童遊戲場修繕，不是應固定編預算修繕？還有行人友善安全計畫，既然有「計畫」就表示不是「臨時」需要，不應動用二備金。

議員王欣儀也說，像網球中心動用二備金1800萬，不編預算，原來市府是為了配合全中運，但市府的說帖中都沒有說明，要讓議員支持，就要說明清楚，議會不是橡皮圖章；國民黨議會黨團書記長張斯綱也說，不能認為執政黨議員比較好講話，市府態度就不同，「監督市府，不會放水」。

蔣萬安表示，特別案件，市府會再向議員說明解釋，至於地震後校舍修繕，不能等到5月底，影響結構部分，會用災準金以搶災方式處理、不能拖，他要求教育局全面加快，不會有安全疑慮，4月底前就把沒有影響結構和安全系數的校舍全部修好。

蔣萬安說，未來會把二備金運用詳細的資料給議員了解，至於議員關心的重大議法案，市府現正在進行114年的預算編列，一定會把未來施政方向目標落實在預算上。

至於地震後老舊校舍改建，蔣萬安說，沒有呈現在追加減預算上，主要是地震後即刻使用災準金，目前剩餘14億，共編19億，各局處已經在盤點需求，必要時列為第二次追加減預算。