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議員指大巨蛋營收分潤「遠雄10%北市府0.6%」 蔣萬安這樣說

中央社／ 台北17日電
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻與台北戰神的例行賽，13日歷史首戰賣出1.56萬張門票，14日依舊吸引滿場1.56萬名球迷進場，2天共3.12萬人入場，都打破台灣籃球史上紀錄。中央社
台灣職籃T1聯盟新北中信特攻與台北戰神的例行賽，13日歷史首戰賣出1.56萬張門票，14日依舊吸引滿場1.56萬名球迷進場，2天共3.12萬人入場，都打破台灣籃球史上紀錄。中央社

北市議員許淑華指出，前市府曾與遠雄協議大巨蛋營收分潤，但市府僅能拿到0.6%，要求重新議約。市長蔣萬安今天表示，分潤有2種，市府會持續與遠雄溝通。

民進黨台北市議員許淑華發布質詢資料指出，大巨蛋啟用至今，硬體曾出現相關狀況，未來若可舉辦大型演唱會，不僅還未委託專業機構審查是否符合相關規定，連同舉辦大型活動的營收分潤，市府都僅能拿到0.6%。

許淑華表示，前市長柯文哲任內與遠雄協議大巨蛋營收分潤為當年度營收的0.6%，且若收入超額達預估營業收入120%以上，市府取得營收分潤才會至1%或1.6%。

她說，大巨蛋若之後能辦演唱會，遠雄除有場租收入及票房收入10%，相比之下，北市府能取得收入根本不多，且近期又傳遠雄可能轉賣大巨蛋，但市府卻僅能收取微薄營收分潤，恐有圖利特定財團。

許淑華指出，依大巨蛋使用執照附表注意事項規定，大巨蛋若規劃辦演唱會等藝文活動，須先檢討是否符合建築技術規則建築設計施工編第127條規定，或經專業機構性能設計審查驗證防火逃生避難安全。

她表示，遠雄從2月27日洽台灣建築中心辦理驗證，但台建中心至今還未同意接受委託，若遭駁回申請，北市府如何處置，認為市府應擔負起主管機關責任，成立審議委員會，主動邀相關單位審查。

許淑華要求市府在1個月內重新議約包含營收分潤，並成立審議委員會，不要再把相關議題推給中央。

蔣萬安中午率市府官員赴台北市議會向國民黨黨團說明重大議案，蔣萬安會後聯訪時被問及大巨蛋營收分潤的議題時說，營收分潤有2種，會持續與遠雄溝通。

北市體育局長王泓翔補充，其一是計畫分潤，也就是預估營收，遠雄不管賺錢賠錢，市府都會有保底0.6%分潤；另一種是超額分潤，如果營收超過預期，市府最高可收到1.6%分潤，這些都是合約明訂。

北市 大巨蛋 蔣萬安 許淑華 遠雄

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