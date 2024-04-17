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魔法衣櫥無預警倒閉 雙北收46件申訴、6人告詐欺

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市法務局、商業處昨天前往門市、辦公室稽查吃閉門羹。圖／北市法務局提供
北市法務局、商業處昨天前往門市、辦公室稽查吃閉門羹。圖／北市法務局提供

東區「魔法衣櫥」無預警倒閉，多人受害。北市法務局今表示，目前已有6人報案提告詐欺，收到46件消費申訴，分別為台北市30件、新北市16件，將函請葉姓負責人到府說明。消保官提醒，可評估聲請核發支付命令或起訴求償；若刷卡付款，則可速詢發卡銀行能否申請爭議款。

北市法務局統計，截至今天11時，警局已受理6件民眾提起刑事詐欺報案（台北市4件、新北市2件）、已受理46件消費申訴（台北市30件、新北市16件），申訴內容多為業者官方FB及IG均已關閉，且遭踢出VIP購物群組，於兩間門市亦有儲值金額未使用完畢，無法聯絡上業者退款等。

法務局表示，北市消保官已會同主管機關北市商業處，昨天傍晚派員赴東區2間門市及2處辦公室現場稽查，因業者大門深鎖無人回應，北市府近日將請負責人到市府說明。

消保官龔千雅說，申訴內容指出，業者當初標榜以「儲值可終身打折，儲值1萬95折、4萬9折、5萬85折」，經統計46筆消費申訴內容，有提及未使用儲值金額者總計約81萬餘元，其中最高單筆儲值金額為9萬5千元。

龔千雅提醒，受害消費者先保留手上相關單據，如業者拒不退費，可評估是否向法院聲請核發支付命令或起訴求償；若當初使用刷卡付款，則可速詢發卡銀行能否申請爭議款，以保障權益。如有任何消費爭議，可撥「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助。

消保官

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