影／士林海光都更案品質把關 李四川：拿鐵鎚的人要實在

台北市士林區現有逾300件都更案進行中，「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且遇4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，該案預計2029年完工。副市長李四川今說，公私建築工程都要視為百年建設，盼把關品質如期完成；漢皇開發表示，要蓋出地震時也不會倒的房子，讓住戶放心好好睡。

該案基地位在士林區延平北路五段257巷與257巷4弄交叉口，鄰近捷運環狀線北環段Y24站預定地，原是台北市警察局宿舍、公運處宿舍，原有宿舍建築均拆除且綠美化，提供民眾農耕與植栽。

更新處說，原計畫北市府擔任實施者，2019年核定都市更新事業及權變計畫，並自行發包新建工程，無奈營造成本遽增，2020年至2022年歷經4次公告新建工程流標，最後改以公開徵求出資者方案續行，終於招商成功，由漢皇開發股份有限公司獲選招商最優申請人，預計投資15億元。

台北市副市長李四川、漢皇開發董事長孫正乾、士林區公所區長洪進達、葫蘆里長許振禮、地主等人今出席簽約典禮。

李四川致詞指出，「我一直認為拿鐵鎚的人要實實在在」，尤其4月3日地震，雖然看起來重災區在花蓮，但北市也有上千案房子受損，表面看起來好像是磁磚掉落、牆壁龜裂，有些確實是內傷。他強調，居住正義相當重要，但是居住安全比居住正義還要更重要；所有災害是在忘記中悄悄來臨，最近地震也喚起台北市民提高對都更的意願。

他一直認為營造廠相當重要，所有建設小到水溝、大到建築物，公共工程或私人建築物，全部都是百年工程，都要把它當作百年來建設。士林海光公辦都更案從開始談到現在已經快要10年，所有住戶等了相當久，希望區長、里長協助施工協調，也拜託團隊把關品質，讓該案如期如質盡快完成。