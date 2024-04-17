快訊

「4星座」外表看似很傻、實際聰明又圓滑！ 第一名形象超木訥

7月底再有四所大專校院退場！教育部：5月分發安置近千學生

怪手列隊！天王星大樓夷為平地…工程人員脫帽向地震罹難者致意

垃圾回收進化 新北選新莊再建第二座智能細分選廠

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市將在新莊打造第二座智能細分選廠。圖／新北市環保局提供
新北市將在新莊打造第二座智能細分選廠。圖／新北市環保局提供

新北市在五股夏綠地打造的「新北市資源循環教育基地」，透過自動智能設備，自動辨識17種材質，全廠9成自動化，每年分選五股、三重、蘆洲1.2萬噸家戶資源回收物，提高垃圾利用率13%，並減少273噸碳排放；新北市環保局長程大維表示，目前計畫在新莊建國段興建第二座資源循環教育基地，不僅儲存空間、輸送長度較第一座基地多1倍，每日處理量最高可達70公噸，預計2026年完工。

新北市環保局17日在市政會議專案報告，侯友宜表示，當世界走過疫情，市民對環境與健康更加重視，環保局提出人力資源專業化、環保設施智能化、服務面向多元化三箭，以科技節省人力、將環保服務效能最大化，設定在2030年要達到PM2.5從目前11.7 ug/m3下降至10ug/m3，淡水河流域從目前嚴重汙染河段僅2.1%，改善至「全面脫離」，資源回收率從63.56%提升至70%，餐廳與飲料店一次性容器全面退場、垃圾收運準點率達100%、新市鎮及重畫區全面定點收運，創造永續城市新環境。

環保局長程大維指出，為提高資源回收效率，第二座智能細選場，計畫在新莊區建國段設置，除可提升資源回收工作效能外，也可解決目前位於新莊區二十一號越堤道上的清潔隊資源回收場，每逢颱風或豪大雨就須撤離的窘境。

環保局表示，新莊區清潔隊資源回收場目前座落於大漢溪旁的越堤道，因受限於堤防水利用地之限建規定，只能以紐澤西護欄與簡易鐵網搭建臨時性設施，且遇颱風天發布陸上警報或豪大雨時，人員、車輛、設施及所有資源回收物皆須撤離，十分不便。

第二座回收基地除有智能回收分選設施、開放民眾參訪增進環保知能，也將作為辦公廳舍、隊員休息區、停車場等多功能用途，目前已完成二次都市計畫個案變更，預計2026年完工。

環保局說，有別第一座回收物戲分選廠，將增加AI智能機械手臂至6支，並有打包機、垃圾貯存設施以及資收物儲存空間，且儲存空間、輸送長度相較第一座基地多1倍，預計每日處理量平均40公噸，最高可達70公噸。

環保局說，位於五股夏綠地第一處的AI手臂可辨識17種材質，全廠9成自動化，分選正確率97%，透過自動智能設備每年分選五股、三重、蘆洲1.2萬噸家戶資源回收物，再利用率提升13%，也減少273噸碳排放。

該廠吸引國內外各公私部門超過1000人次參訪學習，屋頂設置太陽能光電板及綠化外，亦設置筏基雨水回收且採自然採光通風，除較傳統資源回場需求空間減少外，處理效率提升5倍。

侯友宜說，「環保服務工作不是單打獨鬥」，後疫情時代驅動環保局走向AI、智慧、科技轉型，用最小成本、最大效能、最快服務來回應民眾。

五股夏綠地的新北資源循環教育基地以AI自動辨識分選回收物。圖／新北市環保局提供
五股夏綠地的新北資源循環教育基地以AI自動辨識分選回收物。圖／新北市環保局提供

環保局長 資源回收

延伸閱讀

國小音樂老師疑性騷女學生 新北：已暫停職務

韓國瑜勸李四川選新北？蔣萬安：放心石都貼了還沒放下?

北市一年900件物品掉水溝通報 藍牙耳機逾3成居冠

板橋火警濃煙飄新北4區 蔣萬安曝檢測：北市不會受影響

相關新聞

影／士林海光都更案品質把關 李四川：拿鐵鎚的人要實在

台北市士林區現有逾300件都更案進行中，「士林海光」公辦都更案歷經近10年整合且遇4次流標，北市府今與漢皇開發正式簽約，...

避免再擱淺...淡水渡船復航今排演練 業者：會再加強

新北市順風航業「淡水─八里」渡輪日前發生擱淺，被勒令停航後13日再復航，交通局嚴令不得使用發生擱淺船隻。今業者辦緊急應變...

垃圾回收進化 新北選新莊再建第二座智能細分選廠

新北市在五股夏綠地打造的「新北市資源循環教育基地」，透過自動智能設備，自動辨識17種材質，全廠9成自動化，每年分選五股、...

台北市首創「共用臨停區」 這格僅供復康巴士等4種車使用

為解決工作車輛臨停需求，台北市交通局推全台首創「共用臨停區」，供貨車、計程車、復康巴士與長照車輛使用，目前已設置18處共...

影／U-Sport台北樂運動啟動 好康抽獎4萬份1500抵用金

台北市長蔣萬安今天在記者會宣告 「2024 U-Sport台北樂運動」正式啟動，凡23至64歲台北市民可登記，獲取限量4...

板橋新海人工濕地荷花盛開 最佳光線及拍攝時段公開

隨著春暖花開季節來臨，新北河濱有眾多花朵都已綻放，其中位於新月橋板橋端「新海二、三期人工濕地」的荷花已全數盛開。新北高灘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。