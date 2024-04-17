垃圾回收進化 新北選新莊再建第二座智能細分選廠

新北市在五股夏綠地打造的「新北市資源循環教育基地」，透過自動智能設備，自動辨識17種材質，全廠9成自動化，每年分選五股、三重、蘆洲1.2萬噸家戶資源回收物，提高垃圾利用率13%，並減少273噸碳排放；新北市環保局長程大維表示，目前計畫在新莊建國段興建第二座資源循環教育基地，不僅儲存空間、輸送長度較第一座基地多1倍，每日處理量最高可達70公噸，預計2026年完工。

新北市環保局17日在市政會議專案報告，侯友宜表示，當世界走過疫情，市民對環境與健康更加重視，環保局提出人力資源專業化、環保設施智能化、服務面向多元化三箭，以科技節省人力、將環保服務效能最大化，設定在2030年要達到PM2.5從目前11.7 ug/m3下降至10ug/m3，淡水河流域從目前嚴重汙染河段僅2.1%，改善至「全面脫離」，資源回收率從63.56%提升至70%，餐廳與飲料店一次性容器全面退場、垃圾收運準點率達100%、新市鎮及重畫區全面定點收運，創造永續城市新環境。

環保局長程大維指出，為提高資源回收效率，第二座智能細選場，計畫在新莊區建國段設置，除可提升資源回收工作效能外，也可解決目前位於新莊區二十一號越堤道上的清潔隊資源回收場，每逢颱風或豪大雨就須撤離的窘境。

環保局表示，新莊區清潔隊資源回收場目前座落於大漢溪旁的越堤道，因受限於堤防水利用地之限建規定，只能以紐澤西護欄與簡易鐵網搭建臨時性設施，且遇颱風天發布陸上警報或豪大雨時，人員、車輛、設施及所有資源回收物皆須撤離，十分不便。

第二座回收基地除有智能回收分選設施、開放民眾參訪增進環保知能，也將作為辦公廳舍、隊員休息區、停車場等多功能用途，目前已完成二次都市計畫個案變更，預計2026年完工。

環保局說，有別第一座回收物戲分選廠，將增加AI智能機械手臂至6支，並有打包機、垃圾貯存設施以及資收物儲存空間，且儲存空間、輸送長度相較第一座基地多1倍，預計每日處理量平均40公噸，最高可達70公噸。

環保局說，位於五股夏綠地第一處的AI手臂可辨識17種材質，全廠9成自動化，分選正確率97%，透過自動智能設備每年分選五股、三重、蘆洲1.2萬噸家戶資源回收物，再利用率提升13%，也減少273噸碳排放。

該廠吸引國內外各公私部門超過1000人次參訪學習，屋頂設置太陽能光電板及綠化外，亦設置筏基雨水回收且採自然採光通風，除較傳統資源回場需求空間減少外，處理效率提升5倍。