聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免再擱淺...淡水渡船復航今排演練 業者：會再加強
新北市順風航業「淡水─八里」渡輪日前發生擱淺，被勒令停航後13日再復航，交通局嚴令不得使用發生擱淺船隻。今業者辦緊急應變演練及員工教育訓練，交通部航港局及交通局、消防局全程督導，以提升乘客及航行安全。業者也承諾，會加強演練和聯繫，盼類似情況不要再發生。
交通局表示，經嚴格審核業者改進計畫書，並考量遊客觀光及當地商家生計，已於13日核可復航，今天演練內容包含落水救生、CPR操作、火災救援、擱淺處置等。
交通局表示，為使藍色公路業者遇緊急狀況能快速反應，保障乘船人員安全，要求業者應定期辦理緊急應變演練，航港局、消防局也就流程及細節提供意見指導，讓業者在危急時刻，更能加速因應。
交通局指出，業者該航線復航時，已嚴格要求渡船航行時需保持開啟GPS定位，以供主管機關隨時調閱，避免再次發生船班航行軌跡偏離航道擱淺。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言