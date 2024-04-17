避免再擱淺...淡水渡船復航今排演練 業者：會再加強

新北市順風航業「淡水─八里」渡輪日前發生擱淺，被勒令停航後13日再復航，交通局嚴令不得使用發生擱淺船隻。今業者辦緊急應變演練及員工教育訓練，交通部航港局及交通局、消防局全程督導，以提升乘客及航行安全。業者也承諾，會加強演練和聯繫，盼類似情況不要再發生。

交通局表示，經嚴格審核業者改進計畫書，並考量遊客觀光及當地商家生計，已於13日核可復航，今天演練內容包含落水救生、CPR操作、火災救援、擱淺處置等。

交通局表示，為使藍色公路業者遇緊急狀況能快速反應，保障乘船人員安全，要求業者應定期辦理緊急應變演練，航港局、消防局也就流程及細節提供意見指導，讓業者在危急時刻，更能加速因應。