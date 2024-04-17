台北市首創「共用臨停區」 這格僅供復康巴士等4種車使用

為解決工作車輛臨停需求，台北市交通局推全台首創「共用臨停區」，供貨車、計程車、復康巴士與長照車輛使用，目前已設置18處共用臨停區，其餘車輛違停恐面臨拖吊與罰款；交通局同時將高臨停需求路段的紅線改為黃線，已完成繪設236處。

北市交通局表示，去年6月「道路交通管理處罰條例」違規記點新制上路，計程車、貨車等車輛臨停需求難以滿足，日前與計程車、貨車公/工會、復康巴士業者及專家學者座談後，除檢討長度達150公尺以上連續禁停紅線路段部分改為禁停黃線，並推出共用臨停區，優先滿足公共服務車輛臨停需求。

交通局指出，共用臨停區標誌牌面採圖例式設計，牌面上方為停放車種圖例，並以文字說明可臨停車種，另地面加繪「共用臨停區」字樣及黃色標線，供公共服務性車輛駕駛及民眾辨識；目前全市已設置18處共用臨停區，24小時提供公共服務車輛臨時上下客及裝卸貨需求。

停管處長李昆振說，臨停共用區比較像公車停靠區的概念，若地方有臨停需求，可以透過鄰里系統申請，現在設置的地方多是大樓門口、社區等處，希望今年可以設置100處以上。他強調，設置區域，仍要參照停車格設置規範，不會在本來就不能停車的地方設置，如路口處10公尺內等處。

交通局長謝銘鴻表示，過去不少復康巴士、長照車輛因為要載送長者或行動不便者，常常需要在紅線臨時停車，提供公共服務反而被檢舉，或是民眾在路口隨意攔計程車駕駛進而吃罰單，若共用臨停區普及，能慢慢改變習慣，改預約叫車再臨停區等待，避免影響車流。

在復康巴士服務超過10年的郭小姐提到，之前就曾因為服務長輩和坐輪椅的人，必須臨停在社區門口，但因為附近沒有地方停車，所以被開了罰單，現在有共用臨停區後，可以直接約定在最近的共用臨停區再上車，避免違規停車。