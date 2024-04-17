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影／U-Sport台北樂運動啟動 好康抽獎4萬份1500抵用金
台北市長蔣萬安今天在記者會宣告 「2024 U-Sport台北樂運動」正式啟動，凡23至64歲台北市民可登記，獲取限量4萬份的1500元運動抵用金，此次適用場館不僅限運動中心，還納入本市大型民營連鎖健身運動業者，包含WorldGym、可爾姿、全真瑜珈、健身工廠等，共有逾百家公民營場館，另還推出總價值200萬元的好康抽獎。
蔣萬安並與知名運動型網紅「一輪的運動日常」合體宣傳，鼓勵更多市民養成規律運動習慣，落實「整座城市都是我的運動場」理念，持續朝打造「運動之都」邁進。蔣萬安致詞表示，台北市規律運動人口比例近40%冠居六都，但仍持續透過多元政策，鼓勵更多市民培養運動習慣，因此於去年推出U-Sport台北運動計畫，先在12區運動中心進行試辦，獲得廣大迴響，今年再擴大舉辦、增納民營場館，大幅提供多元近便的體育空間，再加上發放限量1500元運動抵用金等優惠，相信能吸引更多市民養成規律運動習慣，落實「整座城市都是場」理念。
此外維持U-Sport「動愈多、賺愈多」理念，體育局推出總值高達200萬元的抽獎，只要運動次數達標，即可參加8月及12月兩波的「好康抽」，獎品包含Gogoro電動機車、美利達自行車、GARMIN運動手表、Insta360運動相機等，歡迎市民下載U-Sport APP、加U-Sport臉書，隨時掌握多活動訊息。
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